Según periodistas de Capital Federal que habitualmente siguen el día a día del plantel profesional de River Plate, aseguraron en las últimas horas que el director técnico "millonario" viajó a San Martín de los Andes a comienzos de esta semana, con el objetivo de visitar el complejo Loi Suites Chapelco y observar en persona las condiciones de los campos de entrenamiento. Y allí decidirá si el plantel profesional que orienta volverá a realizar la pretemporada en la provincia de Neuquén.

Quedó determinado que el plantel estará licenciado hasta el 20 de diciembre. Ese día se reencontrará con el cuerpo técnico para comenzar la pretemporada en Ezeiza en el River Camp.

En principio, estaba previsto que, del 3 al 15 o 16 de enero de 2026, el plantel trabajara en San Martín de los Andes para realizar allí la última parte de la preparación antes del inicio de la competencia. Sin embargo, debido al mal estado de las canchas, todo quedó en stand by. El complejo se emplaza a 17 kilometros de San Martín de los Andes.

¿Se repetirá en 2026? El entrenador de River Plate salió varias veces en enero del 2025 a correr por inmediaciones del complejo Loi Suites Chapelco

La semana pasada periodistas que siguen el día a día del equipo le comentaron a Mejor Informado, que el entrenador solicitó videos y fotos del estado de los campos de entrenamientos, lo que observó no le agradó y comentó que "si no mejoran en este mes, no vamos a Neuquén".

El estado de los campos de juego está lejos de ser el ideal y por eso empieza a tomar fuerza la posibilidad de ir a Cardales, o a algún complejo cercano en Buenos Aires y no se descarta el River Camp. Todo dependerá de cómo evolucionen las canchas en el próximo mes y qué decisión final toma Gallardo.

A principios de esta semana, dos cancheros de la entidad de Núñez, fueron enviados a la ciudad cordillerana neuquina, y ya están trabajando para mejorar el estado de las dos canchas del complejo, construidas por el propio Millonario a metros del hotel en septiembre del año pasado. En Núñez reina el optimismo: confían en que, para enero, el predio estará en condiciones de recibir al plantel profesional.

El director técnico, decidió viajar para cerciorarse y tomar una definición urgente, porque si descarta el destino patagónico deberá buscar otro predio para completar la preparación antes del inicio del torneo. Aunque trascendieron opciones como Los Cardales u otros lugares en los alrededores de Buenos Aires, todavía no hay nada cerrado.

San Martín de los Andes reúne las condiciones ideales que Gallardo suele elegir para sus pretemporadas. Además, es un destino que también elige habitualmente para vacacionar. Él fue quien realizó por primera vez una preparación allí en enero de 2020. Con Martín Demichelis al mando, River viajó a Dallas para trabajar desde lo físico, pero este año Gallardo volvió a Neuquén y pretende repetir en 2026.

Así recibió el hincha de River al plantel en su llegada a San Martín de los Andes en enero del 2025