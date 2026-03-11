Los hermosos lugares que tiene Neuquén, rodeados de naturaleza e ideales para desconectar de la ciudad, son cuidados y preservados silenciosamente por personas como Edgardo, quien hace años se dedica a limpiar uno de los espacios más emblemáticos de la capital, el Balcón del Valle.

Edgardo Troncoso es un vecino de la ciudad como cualquier otro, que hace casi 20 años se dedica a limpiar el espacio del mirador, el cual convoca a miles de visitantes y habitantes. En diálogo con el programa Entretiempo, transmitido por AM550 y Canal de Noticias 24/7, el protagonista de esto comentó que la idea surgió a partir de la suciedad que había en el lugar.

"Cansado de ver eso con mi familia, mis hijos, tomé la decisión de comenzar a limpiar ese lugar que hoy da de qué hablar por la belleza de las bardas", relató. Desde que empezó encontró no solo escombros, también autos enteros, materiales de construcción, placards, hierro, vidrios, entre más basura.

La tarea la realiza semanalmente y cada vez junta una gran cantidad de botellas, "es una pena porque este nuevo balcón tiene canastos a la mano para que vos tires tu basura, pero la gente lo tira al cañadón".

Como los años han ido pasando, Egardo ha ido buscando ayuda extra ya que hoy le cuesta un poco más bajar al cañadón. Actualmente su herencia ha ido pasando de mano en mano y lo ayudan su hijo Darío, su nieto Mateo y su nieta Ona con la tarea solidaria, jóvenes en los cuales "ha sembrado" su actividad.

"Me siento orgullosamente contento de ser parte del proyecto que se armó desde el Cristo de la Hermandad al Balcón del Valle", recordó desde los comienzos. La última actividad que hizo fue el 27 de diciembre, donde se encargaron de limpiar uno de los cañadones junto con más voluntarios.

Edgardo ha sido reconocido por el gobernador Figueroa y el intendente Gaido, quienes lo tuvieron en cuenta como vecino solidario cuando se reinauguró este nuevo mirador. "Quiero decir a aquellos que llevan sus comidas y bebidas un mensaje muy sencillo de que cuidemos esos lugares que disfrutamos, esos que nos alegramos de ver", pidió a la comunidad.

En cuanto a la educación en las escuelas, donde él ha sido convocado para dar charlas de medioambiente, afirmó:

"Primero con los tuyos, en mi caso con mis nietos, decirles que un papel o un envase va a algún lado y que hay lugares en la ciudad para dejar la basura. No sé por qué les cuesta tanto caminar dos pasos para dejarlo en un canasto. Este es nuestro patio, lo queremos ver espectacular, limpio, sin botellas."

Por último, adelantó que el próximo 22 de abril, Día de la Tierra, estarán limpiando los cañadones de la barda neuquina, en una nueva iniciativa solidaria y comunitaria, invitando a sumarse y colaborar cada vez que visiten este lugar y cualquier otro de Neuquén.

Mira la entrevista completa: