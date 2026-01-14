La Copa Africana de Naciones entra en etapa definitoria y ya hay primer finalista: Senegal le ganó 1-0 a Egipto en Tánger y accedió al duelo definitivo. Los Leones de Teranga se valieron del gol de su figura, Sadio Mané, para superar a los Faraones y meterse por cuarta vez en su historia en la final, donde esperan por el local Marruecos o Nigeria.

En un encuentro donde siempre intentó más pero tuvo dificultades para generar situaciones de riesgo, Senegal encontró el único gol del partido en los pies de Mané, que capturó el rebote tras un remate de Lamine Camara y, desde afuera del área, sacó derechazo bajo que dejó sin posibilidades al arquero Mohamed El Shenawy. De allí en más, Egipto intentó una reacción cargando el área con centros, pero el conjunto de Pape Thiaw aguantó la embestida y terminó llevándose la victoria.

Es la tercera vez en menos de cuatro años que los Leones de Teranga vencen a los egipcios en instancias definitorias. Primero, se consagraron por penales en la Copa Africana 2022, lo que significó el primer título de su historia, con Mané, el futbolista más emblemático del equipo, definiendo la serie. Ese mismo año, unos meses después, Senegal volvió a prevalecer ante los Faraones en el Repechaje para ingresar al Mundial de Qatar: pese a que Egipto se impuso 1-0 en la ida, en la vuelta nuevamente los penales le sonrieron a los senegaleses luego de ganar por 1-0 en los 90 minutos.

Mané y el remate que definió la contienda en favor de Senegal. (Foto: Reuters)

De esta forma, Senegal, que también tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026, volverá a un duelo definitorio por el máximo trofeo del continente africano y suma ya tres presencias en finales en las últimas cuatro ediciones. La generación encabezada por Mané, pero liderada también por futbolistas como Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Ismaïla Sarr y Edouard Mendy estuvo presente en todas ellas, e intentarán darle una nueva alegría a su gente el domingo en el estadio Prince Moulay de Rabat, la capital marroquí.