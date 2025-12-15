Un capítulo más de fuegos cruzados entre las autoridades de AFA con representantes del oficialismo. Tras la denuncia de Patricia Bullrich, donde acusa de mafiosos a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, llegó la respuesta del tesorero, quien metió en el medio a Tostado, empresa de cafeterías que preside el hijo de la cenadora por La Libertad Avanza.

El dirigente de AFA le salió con los tapones de punta a la senadora. Fiel a su estilo, mediante su cuenta de X atacó por el lado del hijo de Bullrich Francisco Langieri “Aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas”. Puso Toviggino, agregando además que “Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas”.

“En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario 1000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO” Manifestó.

El tesorero cayó directamente a la empresa que tiene como titular a Langieri, firma que tiene una acusación sobre dudosa procedencia de capital y cheques sin fondo, y que declara más de 63 millones de dólares anuales mientras acumula cheques rechazados por cifras mínimas.

En la primera mañana, Patricio Bullrich había publicado la denuncia que realizó contra Toviggino y el presidente de la AFA Claudio Tapia, “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?, ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?, ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos?, ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias?, ¿Y la retención de aportes?. La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”,