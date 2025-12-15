¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 15 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Gobierno vs AFA

Sigue la tensión, Toviggino le respondió a Bullrich luego de la denuncia a la Conmebol

Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna.

Por Pablo Chagumil
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 17:15
La mano derecha de Tapia salió a responderle a Bullrich

Un capítulo más de fuegos cruzados entre las autoridades de AFA con representantes del oficialismo. Tras la denuncia de Patricia Bullrich, donde acusa de mafiosos a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, llegó la respuesta del tesorero, quien metió en el medio a Tostado, empresa de cafeterías que preside el hijo de la cenadora por La Libertad Avanza.

El dirigente de AFA le salió con los tapones de punta a la senadora. Fiel a su estilo, mediante su cuenta de X atacó por el lado del hijo de Bullrich Francisco Langieri “Aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas”. Puso Toviggino, agregando además que “Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas”.

“En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario 1000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO” Manifestó.

El tesorero cayó directamente a la empresa que tiene como titular a Langieri, firma que tiene una acusación sobre dudosa procedencia de capital y cheques sin fondo, y que declara más de 63 millones de dólares anuales mientras acumula cheques rechazados por cifras mínimas.

En la primera mañana, Patricio Bullrich había publicado la denuncia que realizó contra Toviggino y el presidente de la AFA Claudio Tapia, “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?, ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?, ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos?, ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias?, ¿Y la retención de aportes?. La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”,

