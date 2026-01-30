Neuquén y San Martín de los Andes impulsan deporte comunitario 2026

El Gobierno de la provincia del Neuquén y el Municipio de San Martín de los Andes acordaron los principales ejes de trabajo en materia de deporte barrial y comunitario para el 2026, con foco en la inclusión social y el fortalecimiento de las políticas destinadas a jóvenes.

En ese marco, funcionarios neuquinos recibieron en la capital provincial al subsecretario de Deportes de San Martín de los Andes, Martín Betancur, con quien delinearon las acciones conjuntas que se implementarán a lo largo del año en distintos barrios de la localidad cordillerana.

El encuentro se inscribe dentro de las políticas que impulsa el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia, que promueve el desarrollo comunitario y el acompañamiento a las juventudes a través del deporte como herramienta de integración y contención social.

Durante la reunión, se destacó la importancia de articular esfuerzos entre Provincia y Municipio para ampliar el alcance de los programas deportivos y garantizar su llegada a los sectores barriales.

Reunión con autoridades provinciales

Betancur fue recibido por la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, y por el director general de Deporte Social y Comunitario, Alejandro Zambon, quienes coincidieron en la necesidad de sostener una agenda común que refuerce el deporte comunitario en todo el territorio neuquino.

Desde ambas jurisdicciones remarcaron que el trabajo conjunto permitirá optimizar recursos y profundizar las políticas públicas orientadas a la inclusión, el desarrollo social y la participación de niños, niñas y jóvenes en actividades deportivas.