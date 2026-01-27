Alianza de Cutral Co, enfrentamiento por elecciones en el club

La conducción del Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co y la lista “Revolución Celeste” mantienen posturas enfrentadas respecto a la renovación de autoridades de la institución. Mientras la dirigencia actual ratifica la vigencia de sus mandatos, los socios de la lista opositora exigen el llamado inmediato a elecciones.

La postura de la Comisión Directiva, radica en que la administración del club informó que "el proceso de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria se realizará bajo los plazos legales. Según la dirigencia, el artículo 31 del estatuto establece que la asamblea debe hacerse una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio económico, el cual ocurrió el pasado 31 de diciembre".

Bajo esta interpretación, la conducción afirma que no existen mandatos vencidos y que actualmente trabajan en el cierre contable para su posterior visado. En cuanto a su gestión, destacaron el pago de deudas con ARCA (AFIP) y el gremio UTEDYC, además de la obtención del título en LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) tras 14 años, sumaron el logro deportivo.

El reclamo de la agrupación "Revolución Celeste", fue de parte de sus integrantes de esta lista opositora, que pretende presentarse a las elecciones, hicieron llegar una nota formal a la actual conducción de la institución, exigiendo el cumplimiento de los plazos electorales. El grupo sostiene que el llamado a asamblea debe concretarse, con un mes de anticipación y que el plazo ya paso. Además, advirtió en dicha misiva, que la convocatoria debió notificarse con 30 días de antelación, es decir, el 6 de enero, para cumplir con los plazos previstos. El grupo de socios manifestó que, de no haber respuesta, recurrirán a los organismos competentes para resguardar la institucionalidad del club.

Se viene un año movido en El Gallo. El 2025 finalizó con un logro deportivo, que días después se vio opacado por el reclamo de los jugadores por los sueldos atrasados, algo que desmintió la actual conducción. Este año año arrancó con pedido de elecciones y dos posturas encontradas.