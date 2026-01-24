Sol de Mayo de Viedma comenzó esta semana con su pretemporada en la capital rionegrina, de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFAF). Y este sábado viajará a Chile para jugar un partido amistoso de preparación.

El equipo rionegrino se medirá con Deportes Puerto Montt de esa ciudad, que participa de la segunda división del fútbol trasandino. Por el momento, el plantel está siendo dirigido por el presidente Adán Valdebenito. La llegada de otro entrenador dependerá del presupuesto y el apoyo que consiga el club para su participación en el certamen afista. Las dificultades económicas del torneo nacional son un desafío cada año y el dirigente no descarta empezar el campeonato como entrenador del equipo, un rol que conoce y ya cumplió en varias ocasiones en la categoría.

Así anunció en sus redes sociales, Sol de Mayo su presentación en el vecino país.

Sol de Mayo ya sumó algunos refuerzos como el defensor Santiago Pérez, oriundo de Rafael Castillo en el conurbano bonaerense, surgido de las inferiores de Boca Juniors, también jugó en Defensores de Belgrano, San Martín de Burzaco y Deportivo Merlo. el lateral izquierdo Ignacio Montero, que llegó proveniente de Cipolletti y que jugó el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 por Independiente de Neuquén, también tuvo un paso en Atlético Regina, hijo de la ex presidente de la entidad albinegra Mónica del Río.

Uno que retornó a la institución es Matías Kucich que jugó la última temporada en Olimpo de Bahía Blanca, tras su paso por el alto valle de Río Negro y Neuquén, donde vistió las casacas de La Amistad y Cipolletti y la de San Patricio de El Chañar.

El viaje a Chile, servirá para probar varios jugadores que llegaron en los últimos días, Además, varios de la comarca de Viedma y Carmen de Patagones, de equipos de la Liga Rionegrina, algunos juveniles de equipos de Capital Federal, conurbano bonaerense y Bahía Blanca.