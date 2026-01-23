Cada 23 de enero para la música argentina, no es un día más en el calendario de nuestro país. Hace 76 años nació Luis Alberto Spinetta, el "Flaco", uno de los artistas más grandes que nació en estas tierras y se conmemora y festeja el "Dia Nacional del Músico Argentino".

Y en este día tan especial, se recuerda a varios deportistas que se animaron a subirse a un escenario, o grabar una canción o varias en algunos casos. Algunos temas en otros tiempos se han convertido en hits y lideraron los ranking de los más escuchados.

Un hipotético ranking pondría en el primer lugar al tenista marplatense Guillermo Vilas. A los 18 años, ya era considerado el jugador de tenis número uno en Argentina. El joven "Toro de la pampa", como lo apodaba la prensa mundial, ganó en total 62 títulos individuales, y 53 de esos partidos, sobre polvo de ladrillos, los ganaron consecutivamente, en 1977. En 1989, Vilas jugó su último partido en el circuito, y en 1990 grabó su primer álbum "Mil Nueve Noventa", con su banda Dr. Silva, con quien se presentó en estadios como Obras Sanitarias de Buenos Aires. Guillermo había iniciado su camino en el mundo de las letras por un tiempo. En los años 70, publicó dos libros de poemas: "125" y "Cosecha de Cuatro", además de su autobiografía: "Quién soy y cómo juego" (1981).

Entre sus amigos estaba Luis Alberto Spinetta. Él fue quien escribió algunos de sus poemas, como "Los niños de las campanas", que aparece en el álbum Only love can sustain (editado en 1979), que fue grabado por El Flaco en los Estados Unidos con la ayuda del Contactos del jugador de tenis. .

El tema más conocido de la discografía de Guillermo Vilas

Ringo y su hit

Oscar Natalio Bonavena afirmó que se convirtió en boxeador porque no sabía cómo escribir poemas. Nació en el Parque Patricios, donde fue apodado "Titi", pero fue en sus peleas en los Estados Unidos que se convirtió en "Ringo", aludiendo al Beatle, Ringo Star.

Brilló en los años dorados del boxeo e incluso estuvo cerca de noquear al gran Mohamad Ali, en una noche con casi 80 puntos de rating en la televisión argentina de esa pelea que se llevó a cabo en Nueva York.

Paralelamente, en Buenos Aires, se dio el placer de ir de gira por los clubes dedicándose a una tarea que le apasionó, cantar. La vida de Ringo osciló entre nocauts impredecibles y sus actuaciones cantando "Pio Pio", uno de sus éxitos que grabó con su banda uruguaya, Los Shakers. En su corta vida, Ringo siempre estuvo por encima del ring y en la portada de las revistas.

La canción que interpretó junto a Los Shakers, el famoso Pío Pío, fue furor en la década del 60 en el siglo pasado

El cantor arquero

El chaqueño Julio Elías Musimessi hizo su debut a los 16 años en Central Norte, el club de su ciudad natal, y a los 19 años comenzó su viaje al estrellato en Newell's Old Boys. Después de media década defendiendo el gol del equipo rosarino, sin rodilleras y con los calcetines bajos, como era su característica en el campo de juego, fue llamado a jugar en Boca Juniors.

Mientras se convirtió en el mejor arquero de la década de los años 50, también ejerció su pasión por el canto de chamamé en bares y clubes de la ciudad.

Además, los domingos por la noche después de los juegos, llegó el momento de su programa de radio, en el que invitó a varios jugadores a analizar la fecha de la primera división, a finalizar la transmisión cantando todas las canciones populares del momento.



En honor a su club, grabó el chamamé "Viva Boca", que fue un record de ventas y marcó para siempre la idiosincrasia de Xeneize.

El Mono rockero

Germán Adrián Ramón Burgos, otro marplatense, arquero y rockero, al "Mono" le hubiera gustado ser actor, aunque según él, "en una vida no se puede hacer todo". Lo que hizo, en 1989, fue debutar en la primera de Ferro Carril Oeste y defender en 104 partidos la proa de la autopista de Caballito. Sus buenas actuaciones lo llevaron a River Plate, un equipo donde logró una serie de felices victorias que durante un tiempo lo convirtió en el dueño de la selección argentina.

Al mismo tiempo, mientras ganaba campeonatos y copas con su visor particular, lanzó su carrera como cantante de rock, "Jaque al rey" (1999) y "Fasolera de Tribunas" (2000) fueron sus primeros dos álbumes. En 1999 se fue a jugar a España. En esos momentos, fascinado por el rock, incluso dudó en continuar con el fútbol. Con base en ese país, formó la banda The Garb, con quien grabó los álbumes "Hot Lines" (2002) y Abismos "(2005).

Maradona

Una de las canciones que quedaron el el ideario popular es de la Diego Armando Maradona, que aggionaron un tango de la década del 50, y el campeón del mundo en México 1986, hizo por demás popular

El Kun y Los Leales

Otro que se animó a subirse a los escenarios fue el ex Independiente de Avellaneda, Atlético Madrid, Manchester City, Barcelona y la selección argentina de mayores y juveniles. Junto a integrantes de su familia, que conformar el grupo cumbiero Los Leales, también en estos tiempos, fue viral en redes sociales.

Gaby y Valeria

Gabriel Sabatini junto a Valeria Lynch, interpretaron All out of love de Air Supply, en su idioma original. La mejor tenista argentina de todos tiempos se dio el lujo de grabar canción con video incluído.