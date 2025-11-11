El Gran Premio de San Pablo 2025 superó todas las expectativas y registró un nuevo récord histórico de asistencia, 303.600 espectadores entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre, el fin de semana pasado. La cifra representó un crecimiento del 4% respecto al año anterior y cifra consolidó al circuito de Interlagos como una de las plazas más importantes del calendario de la Fórmula 1 y refuerza el interés de la ciudad en renovar su contrato con la categoría más allá de 2030, cuando vence el acuerdo actual.

El alcalde Ricardo Nunes confirmó que ya inició conversaciones con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, para extender el vínculo. “Existe un gran interés de ambas partes en mantener la Fórmula 1 en São Paulo. Si se da esta coincidencia de intereses, renovaremos el contrato. Seguiremos invirtiendo y mejorando cada año”, afirmó. Actualmente, el circuito de Interlagos atraviesa una modernización valorada en unos 90 millones de dólares, una inversión que llamó la atención de la organización del campeonato.

Además de las mejoras dentro del autódromo, la municipalidad trabaja en nuevas obras de movilidad para optimizar los accesos al circuito. Entre ellas se incluyen la duplicación del puente de Interlagos, prevista para julio de 2026, y la reanudación del proyecto de ampliación de la autopista Marginal Tietê, actualmente paralizado por cuestiones judiciales. También se evalúa la construcción de pasos peatonales elevados para facilitar el flujo de espectadores y reducir la congestión vehicular durante los días de carrera.

El cierre del fin de semana dejó un panorama alentador tanto en lo deportivo como en lo organizativo. Lando Norris (McLaren) se impuso en la carrera principal, seguido por Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen (Red Bull) completó el podio del campeonato provisional. Más allá del resultado, San Pablo reafirmó su posición como un referente global en la gestión y proyección de grandes acontecimientos deportivos, con un impacto económico y turístico en constante expansión.