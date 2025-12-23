La temporada 2025 finalizó en el fútbol argentino y la mayoría de los planteles están de vacaciones pensando en el nuevo año. Uno de ellos es Racing, y su delantero Adrián “Maravilla “Martínez, quien en medio de sus descanso, tuvo un divertido ida y vuelta con un hincha de Boca, quien lo pidió como refuerzo.

De vacaciones, compartiendo en un jardín y con short de Racing. Adrián Martínez tuvo un divertido encuentro con un hincha de Boca, claramente amigo del jugador, quien gravó un video que terminó siendo viral; "Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no. Qué cagada. Riquelme, este es el nueve para Boca, pero bueno, vos nunca querés poner la plata" expresó en tono irónico.

La charla siguió con un "Vale caro. Es el mejor, pero vale caro", llegando a una respuesta corta tajante del delantero "122” (millones de dólares)", respondió Martínez, entre risas, haciendo mención de la cláusula de rescisión que firmó este año.

En Julio, el club de Avellaneda le renovó contrato a “Maravilla” hasta el 2028, con una cláusula de 122 millones de dólares, valores imposibles de llegar en el fútbol argentino y al límite en el mundial.

"Fue algo simbólico, porque se hablaba mucho de qué precio me iban a poner por si quería alguien venirme a buscar. Yo le dije a Milito que si hacíamos por estos años que ponga lo que quiera porque me quiero quedar en el club por más de que me vengan a buscar. Cuando llegué acá me dijeron de ese número, lo decidieron ellos", contó Maravilla psot renovación.

El delantero más determinante de los últimos años del fútbol argentino tiene números impresionantes de 52 goles en 94 partidos. Fue figura en la obtención de la Copa Sudamericana y Recopa, más tantos en la última Libertadores.