La expulsión de Jenny Mavinga de la casa de Gran Hermano Generación Dorada generó una fuerte polémica luego de que se conocieran los comentarios racistas que realizó Carmiña Masi dentro del reality. La producción del programa tomó una decisión contundente al sacarla del juego, pero el escándalo ahora podría trasladarse a los tribunales.

Fue Damián Papasodaro, esposo de Jenny Mavinga, quien confirmó públicamente que iniciará acciones legales contra Carmiña Masi por sus dichos. La situación tomó tal magnitud que el conflicto dejó de ser solo un tema televisivo para convertirse en una cuestión judicial que podría marcar un precedente.

En diálogo con el programa A la Barbarossa, el marido de Jenny Mavinga expresó su indignación y aseguró que el hecho no puede quedar solo como una polémica del reality. “Enseguida que vi esas imágenes me contacté con un abogado amigo. Hoy vamos a hacer una presentación porque esto va más allá del juego. Esto no es juego”, sostuvo.

Según explicó Damián Papasodaro, la denuncia se realizará en el ámbito penal. “Vamos a hacer una denuncia penal. Acá es un tema no solo por mi mujer, que ella pobre ignora totalmente lo que dijo. Hasta incluso la despidió con un abrazo”, reveló sobre la actitud que tuvo Jenny Mavinga al momento de despedirse de Carmiña Masi.

El esposo de la participante también aseguró que la reacción dentro de la casa habría sido distinta si Jenny Mavinga hubiera visto las imágenes en ese momento. “Yo creo que si ella hubiera visto las imágenes, hubiera explotado la casa, volaba la casa por los aires”, lanzó, dejando en claro el nivel de indignación que le generó la situación.

En medio del escándalo, Damián Papasodaro también apuntó contra Emanuel Di Gioia, quien estaba presente cuando Carmiña Masi realizó los comentarios racistas. Según explicó, su actitud generó malestar en la familia de Jenny Mavinga.

“Creo que Emanuel Di Gioia tendría que haber tenido una sanción, es lo que reclamamos ayer por el Instagram de ella. Esa burla de Emanuel, aparte que después no se hizo cargo, minimizó el tema cuando se lo contó a ella como que fue un chiste”, cuestionó con dureza.

Finalmente, Damián Papasodaro remarcó que la decisión de avanzar contra Carmiña Masi busca dejar un mensaje social más amplio. “Nosotros queremos bajar un mensaje aleccionador para el resto de la sociedad. Somos un país discriminador. Por ahí no estamos acostumbrados a discriminar a la gente de color porque no hay tantos, pero todo el mundo se la pasa hablando barbaridades de la gente de países limítrofes. Sáquemonos las caretas: este país discrimina y somos todos hijos de inmigrantes”, concluyó.