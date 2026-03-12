Tres disparos frente a la casa de la víctima

El fiscal jefe Gastón Liotard pidió a un tribunal colegiado que declare penalmente responsable a J.A.D. por el homicidio de Alexis David Marín Bossel, ocurrido en mayo de 2025 en Plaza Huincul.

Según la acusación, el ataque ocurrió el 4 de mayo alrededor de las 00:15 en el barrio Altos del Sur. En ese momento, la víctima se encontraba en su vivienda cuando el acusado, que vivía frente al domicilio, se presentó en el lugar.

De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, entre ambos existía una discusión previa. En ese contexto, el acusado disparó tres veces con un arma de fuego desde la vereda y por encima de la reja de la casa.

Un disparo en la cabeza y una internación crítica

Uno de los proyectiles impactó en la zona frontal de la cabeza de Bossel. Tras el ataque fue trasladado de urgencia a un centro de salud y posteriormente derivado a la ciudad de Neuquén debido a la gravedad de la lesión.

El hombre permaneció internado durante varios días. Finalmente murió el 15 de mayo como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico provocado por la herida de arma de fuego.

El pedido de la fiscalía en el juicio

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado actuó con la intención de provocar la muerte de la víctima. Por ese motivo, el fiscal solicitó que sea declarado culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

El juicio se desarrolló durante tres jornadas, en las que declararon familiares de la víctima, peritos y efectivos policiales que participaron de la investigación.

Cuándo se conocerá el veredicto

El tribunal colegiado que interviene en el caso está integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Eduardo Egea y Federico Sommer.

Tras escuchar los alegatos finales, los magistrados informaron que el veredicto será comunicado el próximo lunes, cuando se definirá si el acusado es declarado penalmente responsable por el crimen.