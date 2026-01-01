¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 01 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Torneo Federal A 2026

Cipolletti comenzó el año confirmando un nuevo refuerzo

El equipo que volverá a dirigir Daniel Cravero sumó una nueva incorporación de cara a la temporada que se avecina 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Jueves, 01 de enero de 2026 a las 17:34
PUBLICIDAD
Cipolletti suma a Marcos Pérez como refuerzo para el Torneo Federal A 2026

En las primeras horas del 2026, la dirigencia del Club Cipolletti confirmó a su segundo refuerzo para el Torneo Federal A 2026. Se anunció en redes sociales la contratación de Marcos Leonel Pérez un mediocampista con amplio recorrido en el ascenso argentino.

Nacido el 10 de mayo de 1993, cumplirá 33 años en este 2026, en Rosario, jugó 242 partidos y convirtió 9 goles en 5 categorías de Argentina (Primera División, Segunda División, Federal A, Federal B).

Sus inicios datan de Newells Old Boys de Rosario, donde jugó algunos partidos en primera división, también vistió las casacas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba), Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), las últimas cuatro temporadas jugó en el Torneo Federal A militando en Deportivo Madryn, allí logró el ascenso a la Primera Nacional y fue jugador clave en la estructura del equipo que orientó Ricardo Pancaldo, pasó por Ramón Santamarina de Tandil y en el año que acaba de finalizar integró el plantel de Sportivo Las Parejas, que quedó eliminado del certamen por Deportivo Rincón.

En las distintas redes sociales, la prensa del albinegro posteó y publicó una foto, "Marcelo Bastías sigue moviéndose y ya tenemos NUEVO REFUERZO ALBINEGRO.  Marcos Perez estampó su firma. Mediocampista central. Proveniente de Sportivo las Parejas y anterior paso por Santamarina de Tandil. ¡Otro conocedor de la categoría!. ¡VAMOS MARCOS! A dejar la vida por el Capataz de la Patagonia.  #VoyConVos #VamosPorLaGloria".

Pérez se suma al delantero Sebastián Jeldres, fueron compañeros en Deportivo Madryn como segundo refuerzo y al arquero Facundo Robert Crespo, que renovó su vínculo con la institución.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD