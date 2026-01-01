En las primeras horas del 2026, la dirigencia del Club Cipolletti confirmó a su segundo refuerzo para el Torneo Federal A 2026. Se anunció en redes sociales la contratación de Marcos Leonel Pérez un mediocampista con amplio recorrido en el ascenso argentino.

Nacido el 10 de mayo de 1993, cumplirá 33 años en este 2026, en Rosario, jugó 242 partidos y convirtió 9 goles en 5 categorías de Argentina (Primera División, Segunda División, Federal A, Federal B).

Sus inicios datan de Newells Old Boys de Rosario, donde jugó algunos partidos en primera división, también vistió las casacas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba), Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), las últimas cuatro temporadas jugó en el Torneo Federal A militando en Deportivo Madryn, allí logró el ascenso a la Primera Nacional y fue jugador clave en la estructura del equipo que orientó Ricardo Pancaldo, pasó por Ramón Santamarina de Tandil y en el año que acaba de finalizar integró el plantel de Sportivo Las Parejas, que quedó eliminado del certamen por Deportivo Rincón.

En las distintas redes sociales, la prensa del albinegro posteó y publicó una foto, "Marcelo Bastías sigue moviéndose y ya tenemos NUEVO REFUERZO ALBINEGRO. Marcos Perez estampó su firma. Mediocampista central. Proveniente de Sportivo las Parejas y anterior paso por Santamarina de Tandil. ¡Otro conocedor de la categoría!. ¡VAMOS MARCOS! A dejar la vida por el Capataz de la Patagonia. #VoyConVos #VamosPorLaGloria".

Pérez se suma al delantero Sebastián Jeldres, fueron compañeros en Deportivo Madryn como segundo refuerzo y al arquero Facundo Robert Crespo, que renovó su vínculo con la institución.