Argentina hará su debut en la United Cup 2026 frente a España, este viernes 2 de enero,, en un certamen mixto que se disputa en Sídney y Perth, en Australia. La competencia no otorga puntos para los rankings ATP y WTA, pero sí reparte un importante premio económico de 11.806.190 de dólares y sirve como preparación para el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada, que comenzará el 18 de enero.

El torneo cuenta con la participación de 18 países, divididos en seis grupos de tres equipos. Avanzarán a los cuartos de final los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos.

La selección argentina integra el Grupo A, junto a España y Estados Unidos, el campeón defensor, que llega como uno de los máximos candidatos al título. El equipo nacional estará conformado por Sebastián Báez (45°), Marco Trungelliti (129°) y el doblista Guido Andreozzi (32° en la especialidad). En la rama femenina, representarán al país Solana Sierra (66°), María Lourdes Carlé (152°) y Nicole Fossa Huergo (105° en dobles). El capitán será Sebastián Gutiérrez, entrenador de Báez.

La Albiceleste debutará el primer día de competencia, el 2 de enero, ante España, en el RAC Arena de Perth. El primer punto de la serie será el single masculino entre Báez y Jaume Munar (36°). Luego, la marplatense Solana Sierra se enfrentará a Jessica Bouzas Maneiro (41°), mientras que el cruce se cerrará con el dobles mixto.

El sábado 3 de enero, Argentina volverá a presentarse frente a Estados Unidos, defensor del título, que contará con figuras como Taylor Fritz (6° del ranking ATP) y Coco Gauff (3° del ranking WTA). En la edición 2025, el conjunto estadounidense se consagró campeón tras vencer a Polonia en la final.

El campeón de la edición 2024 fue Alemania, que volverá a competir con Alexander Zverev, actual número 3 del mundo. Otros nombres destacados que dirán presente en la primera competencia oficial del año serán Iga Swiatek y Hubert Hurkacz (Polonia), Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari (Grecia), Jasmine Paolini y Flavio Cobolli (Italia), Felix Auger-Aliassime y Victoria Mboko (Canadá), Emma Raducanu (Gran Bretaña), Naomi Osaka (Japón), Alex de Miñaur (Australia) y Casper Ruud (Noruega).