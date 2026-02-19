Un operativo policial en Chimpay terminó con el secuestro de más de 300 dosis de cocaína fraccionada y alrededor de 2 kilos de marihuana en distintas etapas de producción. La acción se originó a partir de una denuncia anónima al 0800-DROGAS, que puso en marcha una investigación de dos meses a cargo de la Delegación de Toxicomanía de Lamarque.

La denuncia anónima fue el punto de partida. Un llamado alertó sobre movimientos sospechosos en una vivienda ubicada en uno de los barrios de la localidad. Desde ese momento, los investigadores comenzaron a seguir los pasos de los ocupantes, con tareas de vigilancia en la casa, donde llegaba y se iba gente muy rápido a toda hora. De esta manera se reunieron pruebas que confirmaban la existencia de un punto de venta de drogas. Esa evidencia motivó la orden de allanamiento que se ejecutó en horas de la mañana.

Para garantizar la seguridad durante el procedimiento y resguardar a los vecinos, intervino el grupo especial COER, encargado de irrumpir en el domicilio. Dentro de la vivienda, los resultados fueron contundentes: cocaína en dosis preparadas y marihuana en diferentes formatos, confirmados por narcotests de campo.

Con el tiempo, la sospecha se transformó en certeza. Una vez que ingresó el personal policial a la vivienda, encontró que había cocaína fraccionada en dosis, lista para la venta y marihuana en distintos fases de cultivo, desde plantas, flores en secado y otra preparada en en envoltorios para la comercialización. La escena reflejaba un esquema de narcomenudeo instalado en pleno barrio, con drogas listas para circular en la comunidad.

En el lugar se encontraban dos adultos, un hombre y una mujer, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes. La Justicia Federal dispuso la notificación de formación de causa y la investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de General Roca. La situación procesal de los implicados aún está abierta, mientras se siguen recolectando pruebas para definir su responsabilidad penal.

La droga secuestrada, vendida al menudeo puede alcanzar un valor cercano a los 30 millones de pesos.