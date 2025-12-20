Desde las 21 de este sábado, Neuquén capital se prepara para vivir una jornada especial con la realización de la Navidad Kids, una propuesta recreativa y familiar que convocará a cerca de 3.000 niños y niñas, junto a sus familias, en el marco de las celebraciones navideñas.

La actividad consistirá en una caminata urbana de dos kilómetros, con salida y llegada en el Monumento al General San Martín, y recorrerá distintas calles del ejido urbano. Se trata de un circuito netamente recreativo, sin competencia, pensado para que puedan participar personas de todas las edades.

La iniciativa es abierta y gratuita, y tiene como objetivo principal promover el encuentro comunitario, el movimiento y la celebración colectiva de la Navidad, ocupando el espacio público de manera saludable y participativa.

Como parte de la ambientación y el espíritu festivo del evento, se solicitó a las familias que acompañen a los chicos que asistan con indumentaria de color rojo, reforzando así el clima navideño de la jornada.

Asistencia médica e hidratación garantizadas

Durante toda la actividad habrá acompañamiento del sistema de emergencias, con especial atención en el área pediátrica, para responder ante cualquier eventualidad. Además, al finalizar el recorrido se dispondrán puestos de hidratación para todas las personas participantes.

La “Navidad Kids” se presenta como una propuesta pensada para disfrutar en familia, fomentar hábitos saludables y celebrar la Navidad de una manera diferente, a través del juego, el movimiento y el encuentro comunitario.