Se fue la penúltima etapa de la 50ª Regata del Río Negro con una nueva victoria de la dupla Agustín Ratto-Julián Salinas que no altera el liderazgo en la general de los hermanos neuquinos, Franco y Dardo Balboa, quienes se preparan para volver a ganar la carrera este domingo cuando los palistas lleguen a Viedma.

El tramo desde la Balsa de Guardia Mitre hasta La cantera fue el más extenso de toda la hoja de ruta, 68 kilómetros que le demandaron a la dupla de Concepción del Uruguay y Choele Choel un tiempo de 3 horas 56 minutos 35 segundos y 3/10, prevaleciendo en el sprint final contra los punteros por menos de un segundo.

Así, la ventaja entre los Balboa y sus escoltas en la general se achicó a 6 minutos 37 segundos y 4/10 cuando sólo resta el último tramo para llegar a la capital rionegrina en la tarde dominguera que presentará un gran marco en la costa de la Comarca Viedma-Patagones.

Los hermanos Franco y Dardo Balboa vienen adminstrando muy bien la amplia ventaja en la punta de la Regata 2026.

Así, con la octava de las nueve etapas previstas en la Regata de Oro, Ratto-Salinas se adueñaron del tercer parcial en la semana, Néstor Pinta con Facundo Lucero se quedaron con uno y los otros cuatro, hasta aquí, fueron del bote del Club Santafesino de Neuquén Capital.

Bien lejos ha quedado la partida desde Plottier, hace 10 días, pero todavía se recuerda la polémica cuarta etapa, en el ingreso a Valle Medio, cuando la señal de largada del día se dio 9 minutos antes de lo anunciado y retrasó a los ganadores de este sábado. Desde entonces, ya nada volvió a ser igual en el río, perdió brillo la punta de la carrera y todo se focalizó en la polémica y en la lucha del resto de las categorías.

Dos años después

Los Balboa volvieron a conformar dupla tras dos años y están a un paso de quedarse con una nueva Regata del Río Negro.

No son los únicos neuquinos protagonistas ya que entre los Junior también aparecen Cristian Esparza y Bautista Sandoval con un margen de superior a los 20 minutos en la categoría.

Esparza y Salinas, el bote del Biguá de Neuquén que se prepara para consagrarse en la categoría Junior.

El calor ha dado tregua en el último fin de semana de carrera y se prevé un arribo tranquilo a la bandera a cuadros que será acompañada por una gran fiesta.