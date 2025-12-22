El brasileño Dani Alves, quién estuvo detenido durante 14 meses, por supuesta agresión sexual en un bar de Barcelona y fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, está a un paso de convertirse en el máximo accionista y firmar un contrato para ser jugador del Sao Joao de Ver, club de la Tercera División de Portugal.

Según ESPN Brasil, Alves, de 42 años, contaría con el apoyo económico de un grupo inversor de su país y tendría la idea de disputar el primer semestre de la próxima temporada para retirarse en la cancha, deseo frustrado a principios de 2023 cuando vestía la camiseta de Pumas de México y fue acusado por una joven de 23 años.

El ex lateral diestro de Barcelona, Juventus y París Saint Germaín había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por haber agredido sexualmente a una mujer en un boliche de la ciudad española. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya consideró que el testimonio de la víctima tenía "insuficiencias probatorias" y anuló el castigo.

Durante los últimos meses, el otrora capitán de la Canarinha se convirtió en un predicador evangelista. Al menos una vez por semana, comparte una reflexión y varios pasajes de la Biblia en sus redes sociales. “Hay que tener fe en Dios. Yo hice un pacto con Dios”, dice en una de sus primeras frases.

Por otro lado, se viralizó un discurso del baiano en la Iglesia Elim, de Girona, en el que explica: “En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos".