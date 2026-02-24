Torneo Federal A: Deportivo Rincón y Cipolletti en la misma zona, se sorteará el viernes y se confirmó fecha de inicio

Tal como se preveía y se venía manejando desde fines del año pasado, cuando se conocieron los descensos de Sportivo Gutiérrez de Mendoza y Estudiantes de San Luis, más el ascenso a la Primera Nacional de Ciudad Bolívarf, que casi con seguridad Deportivo Rincón cambiaría de zona, al equipo neuquino se adosó Cipolletti.

Este lunes el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el formato del Torneo Federal A 2026 y los dos representantes regionales estarán en la zona 3, junto a equipos de Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba, donde se agruparon 9 equipos y no 10 como fue en 2025.

Confirmados los 37 equipos luego del cierre del Torneo Regional Federal Amateur 2025, el mapa quedó más complejo que la edición anterior y ahí se especuló con este cambio. Finalmente fue ratificado que el Albinegro y el León del norte neuquino compartirán grupo con Costa Brava de General Pico (La Pampa), Huracán Las Heras (Mendoza), San Martín de Mendoza, Juventud Unida Universitario de San Luis, Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Atenas de Río Cuarto (Córdoba) y el reciente ascendido FADEP (Fundación Amigos del Deporte) de Russell, departamento de Maipú de Mendoza, que le ganó la polémica final de las zonas Cuyo y Patagonia, que eliminó a La Amistad de Cipolletti.

El sorteo se llevará a cabo el viernes 27 a las 13 en el quinto piso de la AFA, en el edificio de Viamonte al 1300 donde funciona el Consejo Federal y el inicio del certamen se oficializó para el domingo 22 de marzo.

Como los dirigentes sabían de este posible cambio, ya tenían una cuenta sacada y, de movida, es más barato. De acuerdo a los cálculos previos, ante estos rivales viajarán unos 2.000 kilómetros menos que en la temporada anterior.