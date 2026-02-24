El conflicto en la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria sumó un nuevo capítulo. El Gobierno informó que fracasó la audiencia entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, por lo que se convocó a una nueva reunión para el miércoles 4 de marzo a las 11.

La Secretaría de Trabajo de Argentina, dependiente del Ministerio de Capital Humano, señaló en un comunicado que “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes” tras la audiencia realizada. El organismo que conduce Julio Cordero dispuso así una nueva instancia de diálogo para intentar encauzar la negociación.

Desde la cartera laboral aseguraron que continuarán promoviendo espacios de negociación “en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”.

Cruces y acusaciones

En paralelo, la empresa sostuvo que desea cumplir con la conciliación obligatoria, pero afirmó que no puede reabrir la planta porque permanece ocupada por el sindicato. “Fate quiere cumplir la conciliación obligatoria pero no puede reabrir la planta porque está ocupada por el sindicato”, señalaron desde la compañía.

La controversia también tuvo repercusiones políticas. La ministra de Seguridad y senadora, Patricia Bullrich, sostuvo que la empresa arrastra dificultades desde hace años y expresó que le llamó la atención el anuncio de cierre en medio del debate por la reforma laboral y el paro de la CGT. Según afirmó, FATE “viene cerrando hace 20 años” y enfrenta un conflicto estructural con el gremio.

En esa línea, señaló que la compañía tiene un sindicato que “le hace la vida imposible” y remarcó que desde hace tiempo la firma amenaza con cesar sus operaciones.

Movilización en puerta

Mientras continúan las negociaciones oficiales, organizaciones sociales, gremiales y políticas convocaron para este martes a las 18 a una concentración frente a la planta ubicada en San Fernando, en respaldo a los trabajadores que permanecen dentro de la fábrica.

El nuevo encuentro previsto para marzo será clave para determinar si el conflicto logra encauzarse o si escala en un contexto ya atravesado por tensiones laborales y políticas.