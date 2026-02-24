La inminente discusión de la reforma laboral en el Senado volvió a tensar la interna del movimiento obrero. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) confirmó que movilizará al Congreso el viernes, en simultáneo con el tratamiento del proyecto, e invitó a la CGT a sumarse con una medida de mayor alcance.

La convocatoria surge en un contexto de creciente fricción entre los sectores más combativos y la conducción de la central obrera. Desde el espacio que nuclea a gremios industriales y estatales venían advirtiendo que, si no había una definición formal de la CGT, avanzarían con una protesta propia.

El FreSU está integrado por sindicatos como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA, entre otros. Desde ese bloque confirmaron que solicitaron a la conducción cegetista la convocatoria a un paro de 36 horas, pero ante la falta de respuesta resolvieron avanzar con una movilización al Parlamento.

La discusión escaló luego de que la iniciativa oficial obtuviera media sanción en Diputados y regresara a la Cámara alta con modificaciones. El Gobierno apuesta a que el Senado convierta el proyecto en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias, en línea con la hoja de ruta legislativa que impulsa el presidente Javier Milei.

Las diferencias dentro del sindicalismo quedaron expuestas también la semana pasada, cuando la CGT convocó a un paro general sin movilización y los gremios del FreSU decidieron marchar de todos modos al Congreso durante el debate en Diputados.

Desde la conducción cegetista evitan anticipar una postura definitiva. Voceros cercanos al triunvirato señalaron que analizarán los próximos pasos en los días venideros y no descartan acciones alternativas, mientras avanzan en la estrategia judicial contra la reforma.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) endureció su discurso y confirmó que acompañará la protesta con una huelga. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la conflictividad podría profundizarse y cuestionó de manera tajante el proyecto oficial, al que calificó como inviable.