Este fin de semana en Calafate, se abre la temporada 2026 del Turismo Carretera, la máxima categoría del automovilismo nacional que perdió a uno de sus representantes neuquinos: Lautaro de la Iglesia se bajó por cuestiones personales, dejando en claro que no fueron temas de presupuesto.

“Este fin de semana cuando esté la carrera voy a salir andar en bicicleta para no ver” dijo el piloto neuquino a Grito Sagrado, y después de confirmar mediante un posteo, que será de la partida para este 2026, temporada que no descarta por completo, ya que dejó la puerta abierta a volver a la categoría y a la espera de otras novedades.

“Es un conjunto de cosas, más por el presupuesto fueron causas personales-laborales que tengo que resolver, y me tenían no tan enfocado. Estoy decidiendo priorizar otras cosas. No sé si es momentáneo o definitivo. Hoy no se cuando voy a volver, pero sigo entrenando como si aún corriera“, expresó el piloto.

Así mismo aclaró que la decisión no fue por lo presupuestario “Es una decisión que vengo manejando desde el año pasado, me intentaron convencer para que siga pero esta es una decisión analizada bastante tiempo. Agradecido de todos, quiero que sepan que pronto volveré y estaré arriba de un auto de carrera” señaló De la Iglesia.

En el Calafate se correrá la primera de las 10 fechas de la fase regular del Turismo Carretera y el TC Pista, que luego visitará Viedma y Neuquén.

