Un operativo de control vehicular realizado por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) permitió recuperar una motocicleta con pedido de secuestro activo en la ciudad de Cinco Saltos.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Avenida Blumetti y Ruta Provincial 70, a la altura del Cementerio local, durante tareas habituales de prevención. Allí, los efectivos identificaron a un hombre mayor de edad que circulaba en una Honda XR 150cc.

Pedido de secuestro vigente desde 2014

Al consultar los sistemas oficiales, el personal policial confirmó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro por un robo ocurrido en 2014 en la ciudad de Neuquén, en jurisdicción de la Comisaría 2° de Neuquén.

El dato resultó relevante para los uniformados, ya que el rodado había permanecido en circulación durante más de doce años sin haber sido detectado.

Secuestro del vehículo y causa por encubrimiento

Tras la verificación, la BMA procedió al secuestro inmediato de la motocicleta. En paralelo, se inició una causa judicial por presunto encubrimiento.

El conductor fue notificado de la situación y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el vehículo fue trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.

El operativo generó interés entre vecinos de la zona, debido al despliegue policial en un punto de tránsito habitual de Cinco Saltos.