El mercado de pases argentino suma un capítulo que nadie tenía en el radar. Boca Juniors fue a fondo por Adam Bareiro y presentó una oferta formal de tres millones de dólares para quedarse con el delantero paraguayo de 29 años, actualmente en Fortaleza Esporte Clube.

Pero la negociación no es lineal. Tiene un condimento que la vuelve explosiva: el 50% del pase del atacante pertenece a River Plate. Sí, el eterno rival. Por eso, para que la operación llegue a buen puerto, el Xeneize no solo debe convencer al club brasileño, sino también recibir el visto bueno desde Núñez.

Bareiro, que ya dio el sí para ponerse la azul y oro, tuvo un paso reciente por el fútbol argentino cuando vistió la camiseta de San Lorenzo de Almagro, donde dejó una buena imagen y despertó el interés de varios equipos grandes. A mediados de 2024 fue adquirido por River en 4.500.000 dólares, pero tras no consolidarse y luego de un préstamo en el exterior, terminó recalando en Fortaleza, que compró la mitad de su ficha en 1.800.000 dólares.

El acuerdo entre el club brasileño y el Millonario incluyó además cláusulas por objetivos que podían modificar el porcentaje del pase: disputar 35 partidos oficiales y convertir 20 goles. Como esas metas aún no se cumplieron, ambos conservan el 50% de los derechos económicos.

Desde Brasil pidieron tiempo hasta después del compromiso ante Ferroviario por el campeonato cearense para responder la propuesta. Sin embargo, la última palabra también la tendrá la dirigencia de River, que deberá definir si está dispuesta a facilitar la salida de un futbolista propio hacia el clásico rival.

En la Ribera, la figura de Juan Román Riquelme aparece en el centro de la escena. El presidente xeneize sigue a Bareiro desde hace años y ya lo había sondeado cuando el paraguayo era figura en San Lorenzo. Ahora, con el cierre del libro de pases al acecho, la dirigencia apuesta fuerte.

Si la operación se concreta, no solo será un refuerzo de peso para el ataque: también será una de las novelas más picantes del mercado. Porque en este caso, para que Boca celebre, River también tiene que firmar. Y eso, en el fútbol argentino, nunca es un detalle menor.