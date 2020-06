Con Sapag, el MPN, pone proa hacia la Post Pandemia política

El kirchnerismo empuja sobre la expropiación de Vicentin, una de las empresas agroexportadoras más importantes del país. El “macrismo” vió la veta y mete el dedo en la llaga oficialista con gestos y denuncias que por lo dicho ubicaría a todos los argentinos en la mismísima Venezuela. El Presidente Alberto Fernandez deambula por el medio de la discusión sin caer antipático a ninguno de los sectores en pugna. Para colmo de males una versión que daba cuenta de la posibilidad de haber contraído el Coronavirus, luego descartada, lo obligó a anunciarles a los catamarqueños que no podría visitarlos. Fue a través de un video que inspiró más la imagen de un enfermo que de un vigoroso presidente. La política se despojó de las poses escénicas solidarias adoptadas durante los primeros 75 días de cuarentena para retomar la lucha política por el Poder. Son los primeros pasos de la cita electoral a desarrollarse durante las legislativas nacionales de Octubre del año entrante. Los cálculos indican que no hay más tiempo y que de continuar “cuarenteneando”, en las elecciones del 2021 habría dos grandes triunfadores, Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta. Las encuestas continúan mostrando al Presidente y al Jefe de Gobierno Porteño, como los dirigentes políticos con mayor aceptación en la sociedad. Entonces, no es casual el avance “cristinista” en discusiones políticas que generen acción y reacción. Tampoco es inocente la aparición de Mauricio Macri junto a Lilita Carrió en tiempos de Vicentin. Macri es mencionado como el dirigente que liderara la campaña legislativa de la oposición durante el año próximo. A Carrió, parece haberla convencido de sus planes durante la reunión que mantuvieron el sábado último. Habrá que ver si Mauricio logra hacerse del misticismo de Lilita para la próxima campaña electoral. La UCR desconfía y es muy posible que, al menos, en estos comicios de medio turno sean aliados pero que vayan con listas diferentes. La Pos Pandemia en la política fue inaugurada esta semana y haciendo mucho ruido.

Omar, Mariano y los frutos obtenidos

En Neuquén, el partido gobernante se aferró a los logros alcanzados durante la visita del Presidente Alberto Fernández a Villa La Angostura. Los convenios firmados para ejecutar un programa de Obra Pública por cerca de 2.500 millones de pesos fueron la base del relanzamiento de la gestión del gobernador Omar Gutiérrez y del intendente capitalino, Mariano Gaido. Esta semana, ambos, fueron a Buenos Aires a revalidar los votos de confianza obtenidos y dispensados hace una semana en El Messidor. Los anuncios para construir el centro de convenciones en el Paseo de la Costa y la finalización de las obras de saneamiento y cerramiento del Arroyo Durán, son la muestra de lo bien que les fue durante el periplo por Casa Rosada. Otra de las fotos, que hizo ruido durante los días “ochentosos” de la cuarentena, fue la del gobernador Omar Gutierrez posando delante de uno de los molinos del parque eólico “Vientos Neuquinos” inaugurado recientemente. Energía limpia para el país anunciaba el mandatario. El video llegó a instancias de Presidencia de la Nación. Quizás alguien quiso hacerle ver al “presi” que el amor declarado en los bosques andinos no cotizaría de la misma forma en plena meseta neuquina.

Reflexiones del gran capitán

La semana que finalizó también sumó a la postal neuquina a Jorge Sapag, ex gobernador de la provincia y líder indiscutido del MPN. En una extensa charla con periodistas de AM 550 y 24/7 Canal De Noticias, dejó flotando algunas ideas de lo que se avecina política y económicamente en Neuquén. Sapag ya piensa en el Neuquén post pandemia y referencia sus pensamientos en la necesidad de establecer una estrategia similar a la que adoptó cuando él salió a promocionar sobre las bondades de Vaca Muerta. Cuando nadie sabía a ciencia cierta sobre el potencial de la formación geológica neuquina. No habrá recuperación y desarrollo de la economía provincial sin invitar al sector privado a participar de las grandes apuestas que Neuquén tiene por delante. Así piensan Sapag y la dirigencia del partido provincial. Profundización del actual modelo participativo en energía, minería, turismo, agro ganadería y agroturismo; son algunas de las premisas que esta semana el ex mandatario neuquino tiró sobre la mesa de discusión. El gobierno neuquino ve en China a un aliado para el desarrollo de Vaca Muerta. El cambio de su matriz industrial pasando de la generación de energía mediante el carbón al gas es un indicio de que el gas neuquino tiene un cliente estratégico en Asia. Allí estarían centradas todas las expectativas y estrategias de la administración del actual gobernador, Omar Gutiérrez. El ex mandatario también fijó posición sobre Vicentin estableciendo una línea intermedia en la discusión que entretiene a “cristinistas” y “mauricistas”.

Un turco sobre la proa

Con el principal jugador político y estratega haciendo de sostén externo, el MPN sale al ruedo a ocupar el centro del escenario político provincial y fijando posiciones interesantes en el marco de la discusión nacional. Sapag apareció comprensivo y contenedor de todos los argumentos esgrimidos, en la provincia, por opositores y oficialistas del MPN. Sacó a relucir sus dotes de mediador y negociador nato abriéndole las puertas a todos, incluso a los más críticos de la actual gestión de gobierno del MPN. De la misma manera se manifestó sobre algunos dirigentes/es, de su propio partido, que son gobierno en algunas comunas que, en ocasiones, lanzaron sus dardos hacia la gestión provincial esgrimiendo no ser escuchados. Sapag salió en apoyo del MPN gobernante porque sabía, que hacía falta y porque hay que ir dándole forma al camino por transitar hacia las elecciones legislativas del año próximo. Los comicios de medio turno del 2021 servirán a Sapag y al MPN para dejar la maquinaria aceitada de cara a las elecciones provinciales del 2023. Esa es la fecha que el “cacique” emepenista tiene en mente. Allí están centradas todas las fichas. No es casual, entonces, que el “armador” haya aparecido en este tiempo. La Pos Pandemia, tendrá al MPN con el gobernador Omar Gutierrez; el vicegobernador, Marcos Koopman y el Intendente capitalino, Mariano Gaido gestionando, la provincia y Neuquén Capital, y analizando los distintos escenarios políticos junto a Sapag.

El sexagenario partido pone proa y alista a su tripulación para atravesar las tempestuosas olas, de la post pandemia, y hacer frente a las batallas que se avecinan. Para adelante, como siempre lo hizo, tan mal no le ha ido.