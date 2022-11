La centralidad del MPN en el escenario político

En una semana el país entrará en modo mundial y el interés mayoritario de la población apuntará hacia Qatar, por lo que se estima que probablemente se abrirá un paréntesis en materia de anuncios y actividades de campaña, aunque por supuesto puede haber excepciones. El hecho es que la política neuquina llegará hasta ahí con un escenario que se preveía y que muy difícilmente pueda llegar a modificarse: el de la centralidad del MPN.

Salvo la Izquierda que, con sus distintas expresiones, transita sus propios caminos, prácticamente no hay partido, fuerza o expresión que no se vea directa o indirectamente afectada por la hegemonía del partido provincial, que afronta ahora un escenario pleno de intrigas con la disputa entre el oficialismo, que lleva como candidato a gobernador a Marcos Koopmann, y el sector disidente que encabeza el diputado nacional Rolando Figueroa, quien va por fuera de la estructura orgánica.

La situación es interpretada como una oportunidad por sectores de las grandes alianzas nacionales. Tanto en Juntos por el Cambio (JxC) como en el Frente de Todos (FdT) hay quienes ven en Figueroa la llave para acceder a puestos de conducción en la provincia del Neuquén. Mientras que, en la vereda de enfrente, hay dirigentes (de diversas fuerzas) que advierten la posibilidad de sumar a las estrategias del partido gobernante, con el consecuente rédito político o electoral.

En todo esto no sólo hay apoyos explícitos, sino también subterráneos y jugadas reservadas que coexisten con aquello que se ve. Ocasionalmente, las inversiones en campo ajeno pueden tener más rinde que en campo aliado; en definitiva, un juego de ajedrez político en pleno desarrollo.

Se dice -prácticamente se da por acreditado- que aquel que obtenga 30 puntos, y hasta quizá algún puntito menos, será el próximo gobernador. Y es por eso que cada movimiento se realiza con precisión quirúrgica y la firme intención de lograr el mayor impacto posible en la suma o resta.

En la semana, Figueroa presentó el apoyo de dos jefes comunales descontentos con la administración provincial. Una externa pero salpicada por cuestiones que tienen que ver con el MPN. Se trata de la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, cuyo ex jefe político y hoy principal adversario, el diputado Andrés Peressini, es aliado del partido provincial. El otro, Milton Morales, de Añelo, quien llegó como candidato Azul en 2019, pero ahora no consiguió la posibilidad de reelección en ese territorio que domina el MPN petrolero, aliado de la conducción partidaria.

Nada parece escapar a la centralidad del MPN. El conductor de la Unión de los Neuquinos (UNE), diputado por el FdT y socio político del MPN municipal, Mariano Mansilla, presentó su colectora en apoyo a Koopmann.

Mientras tanto, sectores mayoritarios de JxC dialogan con Figueroa como también lo hacen los del PJ, ya sin nada que esconder. Tal es así que este sábado, en una entrevista con la AM550 y con 24/7 Canal de Noticias, el diputado nacional Guillermo Carnaghi (PJ) habló de posibles coincidencias con componentes de esa alianza, aunque con reparos respecto de la mirada sobre el rol del Estado que tiene el PRO. Ahí la grieta sería muy amplia.

Habló de la posibilidad de una alianza variopinta que podría acompañar a Figueroa, aunque con la que no todos comulgan. De hecho el periodista y empresario de medios, Carlos Eguía (que en 2021 hizo muy buena elección como candidato a diputado nacional por la CC-Ari), se fue de JxC para embarcarse en una nueva etapa, ahora como candidato a gobernador por el partido libertario de Javier Milei.

Pablo Cervi (UCR) y Jorge Taylor (PRO) quieren que JxC tenga candidato propio. Y, ya en el FdT, Ramón Rioseco (Frente y la Participación Neuquina) insiste con su candidatura a gobernador. Circuló aquí una versión que apenas tuvo vuelo: se dijo que la diputada nacional Tanya Bertoldi (PJ) sería la compañera de fórmula de Rioseco, pero ella misma lo desmintió y dejó abierta la posibilidad del frente electoral al que se hizo mención.

Más allá de las fuerzas que ofician de colectoras y que no vienen al caso mencionar, ya que suelen repetirse; hay otras que se ven afectadas en forma indirecta por el centralismo del MPN. Una es Libres del Sur, aliada de Rioseco y, en consecuencia, atada a los designios del FdT. Otra es la Democracia Cristiana, de Jorge Sobisch, que hace ya tiempo presentó su propuesta para competir por la candidatura a gobernador dentro de JxC y ahora está expectante, frente al devenir de este nuevo escenario.

En fin, esta centralidad no hace más que confirmar la, hasta ahora, hegemonía del partido provincial; no obstante puede decantar en un arma de doble filo para quien ejerce la conducción ya que la polarización supone el terreno más propicio al que el retador puede aspirar. El tiempo dirá.