Rioseco a la derecha y Figueroa a la izquierda ¿Qué hay de cierto?

Ni bien se bendijo a Marcos Koopman como precandidato a gobernador por el MPN Azul, distintos actores del arco opositor pusieron sobre la mesa una serie de revelaciones que en verdad hicieron ruido. Encendieron, podría decirse, las maquinarias destinadas a fortalecer las chances electorales frente al MPN.

Todo ocurrió a lo largo de la semana e involucró en forma directa a las expresiones neuquinas de las grandes fuerzas nacionales, que se ubican en las márgenes izquierda y derecha de la grieta: el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC). Una de las versiones fue confirmada y la otra fue desmentida, como se verá a continuación.

La seguidilla comenzó cuando el diputado provincial Sergio Fernández Novoa (FdT) dijo que ese frente le daría “la bienvenida” al diputado nacional Rolando Figueroa (MPN), para que participe de una gran interna de la que saldrá el candidato a gobernador.¿Figueroa estaría dispuesto a renunciar a la interna de su partido y jugar sus fichas en otro? se trasladó la pregunta y la respuesta de la mesa chica de “Rolo”, como le dicen, fue contundente: “No hay nada de eso”, “no se ha reunido con nadie ni adentro ni afuera del MPN” y “va a caminar la provincia de punta a punta, con la certeza de que es el que mejor mide en las encuestas”.

El diputado Fernández Novoa pertenece al sector que conduce el senador Oscar Parrilli, quien tiene llegada directa a la ex presidenta CFK y se lo reconoce como el gran impulsor de la candidatura a gobernador de Rioseco hace tres años. Recientemente, en un acto en Cutral Co, Parrilli volvió a impulsar a Rioseco, pero ahora este se embarcó en una suerte de seducción con sectores del PRO, o al menos uno de los sectores.

Rioseco confesó que estaría dispuesto a formar un amplio frente opositor con vistas a 2023. Dijo que lo haría codo a codo con JxC pero fue evasivo cuando lo consultaron sobre Figueroa. No tiene reparos en embarcarse en una sociedad con la centro derecha, pese a que habita en el FdT como referente del Frente Neuquino. Ya había ensayado algo similar con el ex intendente “Pechi” Quiroga, pero aquello quedó a mitad de camino.

“Gran Frente Opositor para enfrentar al MPN y salir del feudalismo, me gusta”, escribió el ex diputado nacional por el PRO Leandro López, quien apenas una semana antes había participado del primer globo de ensayo, al fotografiarse con la hermana de Ramón y diputada provincial por el FdT, Teresa Rioseco. La foto la tomaron en el despacho de ella.

Estos y otros movimientos son observados con atención y cierta calma en el búnker de Darío Martínez, uno de cuyos referentes, el diputado provincial Darío Peralta tuiteó que (los cercanos a Parrilli) “andan buscando (candidato) por otros lares, porque no tienen uno propio que sea capaz de ganar”. Se juraron a sí mismos que esta vez el candidato a gobernador tiene que ser Darío a quien Peralta atribuye “el crecimiento en hidrocarburos de la provincia”. Molesta en ese búnker que se diga que Parrilli es el embajador de CFK en la provincia y que Darío es el de Alberto; juran y perjuran que el ex concejal y ex diputado nacional representa a los dos.

Ahora bien, ¿JxC estaría dispuesto a embarcarse en una alianza electoral con Rioseco? Por lo pronto, la diputada provincial Leticia Esteves tiene sus dudas y las hace públicas. Dice que el kirchnerismo neuquino anda sin rumbo.

A nadie escapa que Rioseco es un adversario que al MPN provincial le resulta cómodo: lo venció en 2015 (cuando fue en dupla con Alberto Ciampini) y volvió a derrotarlo en 2019 (cuando llevó a Martínez como candidato a vice). Ergo, si el partido provincial pudiera elegir rival, seguramente le jugaría algunas fichas a Rioseco, cuyo techo y/o limitacion se conoce o estaria medida; pero eso ya sería entrar en un terreno de especulaciones que se reeditan indefectiblemente cada cuatro años.

Ya se había dicho en este diario que la jugada del MPN Azul aceleraría los tiempos, y a la vista está que los aceleró aún sin haber realizado todavía la demostración de fuerza, que se supone hará en El Chocón. También Jorge Sobisch ha comenzado a moverse y se mostró en una foto con Miguel Angel Pichetto, ex compañero de fórmula de Mauricio Macri y conductor del Peronismo Republicano.

Ese partido se sumó a JxC en Neuquén y, tras la reunión de Miguel con el ex gobernador se hacen especulaciones acerca de la renovada posibilidad de que también se sume la Democracia Cristiana. De hecho, la fuerza que conduce Sobisch, la UCR y el PRO conformaron un interbloque en el Concejo Deliberante de la ciudad capital.

Esa es la foto de este fin de semana: con Rioseco moviéndose un poquito a la derecha y con Figueroa sin ánimo de dar un pasito a la izquierda. No obstante está claro que la foto puede cambiar.