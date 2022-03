Sobrevuela el fantasma del paro de estatales

La crispación con los gremios, encolumnados detrás del poder de choque de ATE continúa. Si bien la semana pasada fue tranquila, se viene un nuevo frente de conflicto. El 21% ofrecido por el gobierno rionegrino que se podía aceptar si se achicaban los plazos, parece que ahora no alcanzaría para parar la bronca con los empleados estatales. El crecimiento de los precios y la postura de Arabela Carreras, absolutamente fuera de tiempo que lo condiciona como una zaguero central que recibe la amarilla a los 10 minutos del primer tiempo, con todo un partido por jugar.

No sólo la gobernadora aseguró que no existiría una nueva convocatoria, sino que el 21% el cuatro cuotas y la primera que se cobre en abril, con la inflación de los tres primeros meses del año comiendo los flacos bolsillos de los estatales, era la mejor oferta posible para las arcas provinciales. A la primera de las posturas debió ceder, cuando utilizó al ministro de trabajo Jorge Stopiello para convocar a ATE a una negociación. Luego, esta semana se fijó una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública donde se espera una oferta superadora.

La cita de el próximo martes, además de corroer la credibilidad de la gobernadora abre un gran interrogante. Desde el gobierno no se dice demasiado. Sólo que el equipo de Economía trabaja en el acortamiento de los plazos. Que el 6% en marzo, el 4% en abril, 6% en mayo y el 5% en junio, se podría acomodar para que al menos el primer mes alcance a cubrir la inflación de los primeros meses de 2022. Pero que el 21% final por seis meses se mantendrá.

Esta posibilidad planteada por los gremios en la primera paritaria no fue escuchada. Carreras pensó que la oferta alcanzaría y la aceptación saldría de manera automática. No se sabe si fue por inexperiencia o por pretender hacer su propio juego ante la estrecha relación de su enemigo intimo Alberto Weretilneck con Rodolfo Aguiar (Secretario Adjunto de ATE nacional, pero que controla de cerca los movimientos del gremio en la provincia). El problema es que hoy, la readecuación de los porcentajes no alcanzaría y la demanda es que crezca varios puntos el aumento salarial.

La etapa de diálogo con el Ejecutivo provincial comienza a estancarse y no existen señales claras que se traduzcan en respuestas concretas para los justos reclamos de todos los agentes públicos

Weretilneck apareció y pretendió, al menos públicamente, bajar el tono al conflicto. Llamó al diálogo, pero cerró con una fuerte frase que le metió presión a la gobernadora: "El dinero no alcanza para nadie". Aguiar aceptó la apertura de diálogo, sin embargo el viernes dejó en claro que si no se escucha a los trabajadores no habrá acuerdo y volverán las medidas.

"La etapa de diálogo con el Ejecutivo provincial comienza a estancarse y no existen señales claras que se traduzcan en respuestas concretas para los justos reclamos de todos los agentes públicos", aseguraron desde el gremio y se justificaron: "mientras los días pasan y el gobierno dilata el análisis de un nuevo ofrecimiento, el precio de los productos de la canasta familiar, bienes y servicios siguen en aumento".

Esta es la misma postura que tienen los docentes de UnTER y los trabajadores judiciales de SiTraJur, quienes se alinearon en un mismo planteo contra la gestión Carreras. Los gremios saben que 2021 fue bueno para Río Negro, que sus ganancias no las trasladó a la masa salarial de los estatales.

Los números de economía indican que la recaudación de Ingresos Brutos -una referencia para medir la actividad económica- creció un 61% en 2021. Y que los recursos corrientes del Estado superaron el 51% de inflación por 12%, sin embargo la pauta del año pasado quedó en 46%, 4 puntos por debajo del costo de vida.

Si bien el cierre del mercado ruso para la fruta de la región complicará al sector que le vende unos 50 millones de dólares al año, y que dificilmente esas peras y manzanas encuentren lugar en el mercado externo por su baja calidad, El turismo, segunda fuente de ingresos para Río Negro tuvo un incremento del 202%, sin tener en cuenta la hotelería y el comercio. Un ejemplo de esto es que en diciembre la recaudación creció más que el promedio anual.

En comparación, y de este dato se aferran los gremios en su reclamo, es que los gastos corrientes sólo aumentaron 54%, 3% por arriba de la inflación.

ATE será nuevamente el que rompa el hielo en la paritaria el martes, y después será el turno de los docentes y por último los judiciales, que son un bajo porcentaje en relación a los otros dos pesos pesados. Y otra vez serán los y las de pechera verde las que le marquen la cancha al resto, con una premisa: "no puede ser que Río Negro sea uno de los pocos distritos que no ha cerrado su esquema salarial".