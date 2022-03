Intentó medir fuerzas y ATE contestó en las rutas

El gobierno de Arabela Carreras transitó sus primeros dos años con un viento de cola que le permitió a la mandataria sortear las distintas complicaciones sin mayores sobresaltos, que en épocas de pandemia no fueron pocas. Sin embargo, al pasar el meridiano de su mandato intentó medir fuerzas y claramente en el primer round perdió por puntos. Con unos 200 mil pibes sin empezar las clases y con la ruta 22 y la 151 bloqueada por ATE, debió convocar nuevos interlocutores para entablar el diálogo salarial, en un conflicto que tiene otras causas que se suman al magro aumento ofrecido a los estatales.

Casi en una jugada infantil, Carreras llevó a Rodolfo Aguiar, secretario Adjunto de ATE Nacional, pero con un claro dominio del sindicato a nivel provincial, al lugar al terreno que más conoce. El crecimiento de la fuerza gremial durante la anterior gestión de Alberto Weretilneck se produjo con las mujeres y hombre de pechera verdes en la calle, quemando gomas en las rutas y frente a los municipios hasta que por fin hubo diálogo.

No caben dudas que los acuerdos gestados en esa primera reunión de diciembre de 2017 le sirvieron a ATE. Y también al gobierno de Weretilneck. Pero con el cambio de gestión quedó demostrado que la relación de mutua no agresión era casi a modo personal entre el ex gobernador y Aguiar.

Esto decíamos en el cierre de nuestro discurso en el multitudinario acto en mi provincia.#ATE #RíoNegro pic.twitter.com/V711fUlslL — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 3, 2022

Casi de manera infantil, Carreras tensó la relación con el líder sindical, justo también en un momento donde la mandataria también intenta medir fuerzas a nivel interno con la intención de ser reelecta en 2023, cuando en todos lados se habla del regreso casi seguro del cipoleño. La mandataria ninguneó la negociación salarial. Sin experiencia en conflictos gremiales, llevó a ATE al lugar donde más cómodo se siente y lo sufrió el jueves. Tuvo que correr al ministro de Gobierno Rodrigo Buteler de cualquier negociación y utilizó al ministro de Trabajo Jorge Stopiello, quien se comunicó con Aguiar para que levante los piquetes que imposibilitaron durante toda la jornada el tránsito entre Cipolletti y Neuquén,

El sábado pasado y conocida la reacción de ATE y UnTER de parar durante 48 horas y de esta manera afectar el normal inicio de clases, Buteler utilizó el aparato de prensa oficial -y el seducido por la jugosa pauta publicitaria- para asegurar que los días no trabajados serán descontados y que el aumento rechazado por los estatales no se iba a liquidar, en una claro apriete que golpea en los flacos bolsillos de los trabajadores.

Carreras redobló la apuesta, dijo que no iba a ver una nueva oferta, ventiló los sueldos de los docentes y el pedido del 25% que habían realizado los sindicatos en las paritarias, una diferencia de 4% que no era del todo significante como para lanzar un paro. Y en su discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura, sólo tuvo un breve párrafo hacia los empleados públicos en los que destacó que estaban dentro de los cinco mejores salarios del país y que los maestros "creo que están cuartos".

Las multitudinarias marchas del miércoles de los sindicatos ATE, UnTER y SiTraJur en Bariloche, Viedma, y Roca fueron la primera parte de la respuesta. La segunda, los piquetes del jueves.

La excusa fue el 21% en cuatro cuotas (6% en marzo, el 4% en abril, 6% en mayo y el 5% en junio). El porcentaje de aumento no sería el problema, si las cuotas, porque el primer aumento se cobraría en abril, ya con tres meses de inflación (enero, febrero y marzo) consumiendo cualquier tipo de ingreso de los empleados.

Aguiar le marcó la cancha a UnTER y lo obligó a parar. ATE fue el primer en definir medidas y los docentes no tuvieron mucha alternativa. La reacción del dirigente tiene varias aristas, por un lado fue ninguneado por la gobernadora que no cumplió el pacto de abonar una suma fija por única vez a las categorías más bajas, del que tuvo respuesta por Buteler a través de un mensaje de WhatsApp.

Centralizar el conflicto solamente en un espacio salarial es minimizar la situación. La otra pata es la interna de poder dentro de Juntos Somos Río Negro. La siempre fuerte figura de Weretilneck es algo que Carreras carga en su gestión. La relación del ex mandatario con el líder sindical es buena. Desde el gobierno leen que Aguiar está jugando a favor del cipoleño.

Una puja que se agravó en las últimas semanas.. Coincidentemente o no, todo se tensó más desde el nombramiento de Natalia Reynoso en el ministerio de Desarrollo Humano, una dirigente que llega a ese lugar de la mano del diputado Luis Di Giacomo, siempre cercano a Weretilneck y que ahora aparece en el círculo de Carreras.

La relación entre el cipoleño y su ex ministro de Gobierno es un interrogante. Por un lado allegados al ex gobernador reconocen que sería un suicidio político por parte del actual diputado separarse de Weretilneck, pero por otro aseguran que todo es posible de parte del psiquiatra. Las muestras públicas merecen un análisis Di Giacomo se sacó una foto en la sesión de aperturas del Congreso con su compañero del bloque de JSRN, Agustín Domingo, el neuquino Rolando Figueroa y miembros del interbloque Federal. Sorprendió que no esté el ex gobernador en esa imagen, pese a estar en el mismo recinto. Casi al mismo tiempo el senador publicó una foto con el peronista Martín Doñate y el ministro de Educación de Nación Jaime Perczyk, anunciando la construcción de ocho edificios escolares en distintas ciudades de la provincia con fondos de Nación.

Con estas movidas disputas de poder abiertas, Carreras deberá presentar una nueva oferta salarial cuando se reuna nuevamente la Mesa de Función Pública el martes a las 10 de la mañana. Los gremios están en Asamblea Permanente y sienten que es el momento para poder pelear por una aumento mayor, además de torcerle el brazo. En tanto que en lo político, lo sucedido en la última semana es solamente una prueba de lo que puede pasar y una invitación a la reflexión de la gobernadora para que se ubique en su rol de segunda, del que el albertismo siente que nunca tendría que haber salido.