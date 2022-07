MPN: la interna de agosto es más importante de lo que parece

A poco más de un mes de las internas por cargos partidarios -convocadas para el 21 de agosto- se agitó el avispero en el MPN. Y fue así como los comicios que se creían un trámite, adquirieron la dimensión que sin dudas merecían y merecen; entre otras cosas, porque se trata de la fuerza política que ganó todas las provinciales desde su fundación, hace ya 61 años.

Había cuestiones que se sabían y que habían sido anticipadas desde esta misma columna. Entre ellas, que la lista Azul iría con Omar Gutiérrez como candidato a la reelección en la Junta de Gobierno (presidencia del partido) y que Jorge Sapag iría por la titularidad de la Convención; también que la Azul y Blanca petrolera presentaría candidatos en ciertas seccionales (se entiende, las más cercanas a Vaca Muerta); y que la Violeta de Rolando Figueroa no participaría del convite, en virtud de que tendría más para perder que para ganar. Este postulado se apoya en dos cuestiones centrales: la primera, que las del 21 de agosto son elecciones cerradas (sólo para afiliados) y eso le daría cierta ventaja al oficialismo; la segunda, que una derrota desgastaría a Figueroa, quien irá a la otra interna (la de cargos electivos) en busca de su candidatura a gobernador. Esas elecciones aún no tienen fecha, pero se ha dicho “más hacia fin de año”.

Se creía -o en rigor, muchos creían- que la suerte estaba echada. Que no había más por decir. Pero los pedidos de las listas opositoras internas puso una vez más al MPN en el lugar que más le gusta y en el que mejor se siente: el centro de la escena. El centro del ring. Los Petroleros pidieron una lista de unidad partidaria que se componga de las tres expresiones internas. Figueroa adhiere al pedido del sector Petrolero y paralelamente solicita una “mesa de trabajo de unidad”, y que se incorpore también la discusión sobre los 20 puntos de la Carta Orgánica del MPN que su sector había propuesto revisar.

Pero el cierre de listas fue fijado para el 11 de agosto y, al menos hasta ahora, los Azules no se mostraron muy permeables que digamos a dichas solicitudes.

Los órganos partidarios son importantes, no sólo por la representatividad sino también porque establecen normas internas y designan fechas de comicios, entre muchas otras atribuciones; acaso la de aceptar o expulsar afiliados. Hasta enero último, el líder histórico de los Petroleros, Guillermo Pereyra, era el vicepresidente de la Junta de Gobierno, pero renunció. Pegó el portazo, se llevó a los suyos y partió cascoteando el rancho, con fuertes críticas hacia la conducción que encabeza Gutiérrez. También este año, dos referentes Violetas -José “Pino” Russo y Rodolfo Laffitte- cuestionaron una reforma a la Carta Orgánica, a partir de la cual se les exige un mínimo de tres años en la antigüedad de sus afiliaciones a quienes quieran ser candidatos a gobernador, vicegobernador, diputado provincial o intendente en las boletas. Los independientes sólo podrán hacerlo si los autoriza la Convención. Y fue precisamente esa Convención la que aprobó esta norma en julio de 2021, bajo la conducción del hoy ministro de Turismo, Sandro Badilla (Azul).

Cuestiones como estas son las que explican la importancia de tener participación y representación en los órganos de conducción partidaria.También explican por qué, a tan pocos meses del impulso que decantó en el éxodo Azul y Blanco, los Petroleros tocan el timbre para volver. En fin, tal vez otra sería la predisposición Azul si los Petroleros no hubieran incluido en su pedido a Figueroa, pero quién sabe; eso ya entra en el terreno de las especulaciones.

Algo está claro: no conviene quedarse afuera de la conducción partidaria. La historia reciente lo demostró en 2010, cuando los Azules no presentaron candidatos y el presidente del partido fue Jorge Sobisch (Blanco), con las consecuentes jaquecas para el entonces gobernador Jorge Sapag y la proyección para el enfrentamiento interno por el sillón de Roca y Rioja, que tuvieron al año siguiente en las urnas.

En aquellos comicios, la lista Naranja -avalada por Sapag- logró la mayoría de representación en la Convención partidaria, que entre otras cosas define los lineamientos políticos, las alianzas, las reglas para las internas e incluso una reforma o modificación de las reglas de juego electorales. No obstante, Sobisch se quedó con la potestad para ponerles fecha.

Algunos años más tarde, Sapag desplegó una estrategia que le daría buenos resultados. El entonces ministro de Economía, Omar Gutiérrez fue el candidato a la presidencia del partido y el intendente de Chos Malal, Rolando Figueroa, lo fue a la Convención. Le ganaron a la fórmula que encabezaba Pereyra y de ahí transitaron hacia la interna de la que salieron como fórmula para la gobernación.

Cuatro años más tarde, en 2018, asumiría en la conducción partidaria la dupla Gutiérrez - Badilla, como cabeza de una lista de unidad en la que, como se dijo, estuvo Pereyra. Y ya no estuvo Figueroa, quien le disputaría a Gutiérrez la candidatura a gobernador para las provinciales de 2019.

Ahora, para el 21 de agosto próximo, la única fórmula confirmada para la conducción partidaria a nivel provincial es la que integran Gutiérrez y Sapag. Pero ese día también se disputarán los cargos de las seccionales y, en principio, habrá o habría puja entre Azules en la Primera, es decir la de Neuquén capital. Martín Giusti (subsecretario de Defensa Civil de la provincia) irá en busca de su continuidad en el cargo, al que también aspiran la ex subsecretaria de Juventud, Daniela Sifuentes y la actual subsecretaria de Juventud de la provincia, Natalia Garay, muy cercana al titular del Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono.

Figueroa se aboca a las recorridas, las reuniones y demás estrategias para instalarse rumbo a los comicios por cargos electivos. Y, a diferencia de él, los Petroleros le dedican esfuerzo a las seccionales. En otras palabras, se enfocaron en los comicios del 21 de agosto y dejaron para más adelante las decisiones respecto de la segunda interna del año, para la que obviamente también trabajan. Por lo pronto, la agrupación Azul y Blanca inauguró locales partidarios en localidades como Rincón de los Sauces (su bastión) y Chos Malal.

Ahora, para los estrategas azules, las candidaturas en las listas que encabezarán Gutiérrez y Sapag forman parte de una estrategia que es la antesala de la interna a la que Marcos Koopmann irá como precandidato a gobernador y Mariano Gaido como precandidato a su reelección en la Intendencia de la ciudad capital. La misma interna a la que mira todo el partido y a la que se le pondrá fecha y reglas ni bien se hayan resuelto los comicios del 21 de agosto que, como se ve, son más que importantes de lo que parece.