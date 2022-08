Los Soria con posiciones diferentes por Cristina

La crisis política que desató el pedido que hizo el fiscal Diego Luciani en la causa que se investiga una asociación ilícita por la obra pública en Santa Cruz y que pone contra las cuerdas a Cristina Fernández, también tuvo repercusiones en Río Negro, donde quedaron en evidencia las fisuras que existen puertas adentro de la familia Soria. Sin embargo los hermanos María Emilia y Martín se mostraron unidos para suspender la afiliación de los intendentes que firmaron la semana pasada la alianza Nos Une Río Negro, impulsada por el senador camporista, Martín Doñate.

Unos 500 intendentes de todo el país firmaron una carta pública de apoyo a Cristina Fernández, acusada y para muchos ya condenada por favorecer en la obra pública de Santa Cruz al polémico empresario Lázaro Báez. Los ocho nombres de los rionegrinos que se sumaron a esa cruzada fueron Héctor Leineker, de General Conesa; Liliana Alvarado, de Cinco Saltos; Alberto Pacenti, Chichinales; el actual presidente provisorio del PJ provincial, Sergio Hernández, de Lamarque; Luis Ivancich, General. Godoy; Claudia Montanaro, Cervantes; Renzo Tamburrini, Sierra Grande; y David Mendoza, de Belisla, todos cercanos a Doñate.

Casualmente, estos ocho más la dirigente Rosa Oses, el beltranense Gerardo Martínez y la diputada Nacional, Graciela Landriscini fueron los 11 votos con los que Doñate logró imponer en el congreso de la semana pasada la alianza Nos Une Río Negro, con el Frente Renovador y Nuevo Encuentro, y que deja la puerta abierta también para unirse a Juntos Somos Río Negro en el intento de Alberto Weretilneck de volver a la gobernación.

Pero convendría ir por parte para entender lo que está sucediendo en debilitado y casi a punto de desaparecer peronismo provincial. Nos Une Río Negro se logró con 11 votos a favor contra 5 en contra. Estos últimos representados por María Emilia Soria y el sector de laderos que aún mantienen fidelidad hacia los hijos del gobernador asesinado en 2011. Pero la noticia de la alianza que quiebra el Frente de Todos parecía que se desvanecía cuando el fiscal Luciani pidió la pena máxima para Cristina como líder de una organización delictual.

Con la carta de los 500 intendentes quedó desnuda la menor de los Soria, quien no sólo no firmó el apoyo a la actual vicepresidenta, sino que dejó en evidencias las diferencias con su hermano Martín, actual ministro de Justicia de la Nación y puesto allí por la propia ex presidenta, que buscó un discurso agresivo y poco conciliador para confrontar con los fiscales y jueces que mantienen las causas abiertas en su contra y que casualmente también formaron parte de la denominada mesa judicial del ex presidente Mauricio Macri.

La actitud de la blonda intendenta de Roca no sorprendió, porque hace algunos años votó a favor del desafuero de Julio De Vido, lo que significó el primer paso para que el ex ministro de Infraestructura vaya preso. El encargado de administrar los fondos de toda la obra pública de los 12 años de kirchnerismo, tuvo palabras durísimas hacia Martín Soria cuando llegó al ministerio y recordó esa votación en el Congreso.

La familia Soria utilizó permanentemente a su favor la mística peronista generada por Carlos Soria que le permitió llegar a la gobernación apenas 23 días antes de su asesinato. Los hermanos, siempre tuvieron discursos muy parecidos y afianzaron sus aspiraciones provinciales en función de una buena gestión en Roca. Pero con este tema se posicionaron de manera diferente. Quizás la verdadera opinión familiar sea la de María Emilia y que por una cuestión de embestidura, Martín no tuvo opciones más que seguir la línea impuesta por el presidente Alberto Fernández.

"Este no es un juicio a @CFKArgentina, es un juicio al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares". No querían escucharla porque no soportan el peso de la Verdad: la causa Vialidad es otra farsa armada sin pruebas por el Poder mediático-judicial diseñado por Macri. pic.twitter.com/HyxqeoVHo3 — Martin Soria (@MartinSoria_) August 23, 2022

Aunque también aseguran que las diferencias entre los hermanos son cada vez más importantes y que no existe el diálogo entre ellos. Pero estas cuestiones quedaron de lado y se mostraron unidos para lograr que el Tribunal de Disciplina del PJ rionegrino suspenda la afiliación de los que votaron a favor de Nos Une Río Negro. La resolución tiene la firma de tres soristas: Miryam Bertoni (madre del legislador José Luis Berros), Luciano Delgado Sempé (delegado de ANSES en Río Negro) y Romina Eceiza (dirigente roquense). También corrió la misma suerte el senador Doñate, quien se lo ve semanalmente en fotos con Weretilneck, realizando distintas gestiones para intendentes de la provincia.

Sin dudas que esta situación y en caso de que los intendentes cuestionados queden fuera del PJ, no hace más que hacerle un favor a Juntos Somos Río Negro, que en su estrategia electoral para el año que viene intenta separarse de la grieta nacional y para eso necesita hacerse fuerte en cada una de las ciudades, sin importar su tamaño.

Por otro lado, la gobernadora Arabela Carreras también opinó del juicio por la obra pública. La mandataria intentó justificar su apoyo a la vicepresidenta como una cuestión de género. Pero aseguró que sigue el tema "con extrema preocupación, son momentos muy delicados, las instituciones del Estado están siendo cuestionadas por un sector de la sociedad y espacios políticos". Y en cuanto a cómo puede influir esto en la provincia, explicó que "estamos concentrados en la gestión y que se cumplan los compromisos de Nación", además de implorar una protección "a las provincias para darle continuidad a los proyectos".

El pedido de la gobernadora es concreto, por un lado necesita de manera urgente que Nación envíe al Congreso el proyecto de ley de Hidrógeno Verde, que fije las normas para que los australianos de Fortescue inviertan los8.400 millones de dólares prometidos. También para lograr apoyo económico en el conflicto que mantiene con los docentes, que promete continuar el martes cuando en el Congreso de UnTER de Viedma voten si aceptan o no la nueva oferta planteada el viernes, que se mantuvo casi sin modificaciones a la ya rechazada hace tres semanas.