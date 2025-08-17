Alerta River: Juanfer Quintero salió en el entretiempo con dolor en la rodilla

La noche que River esperaba para seguir prendido en el Torneo Clausura dejó una noticia que preocupa a todos en Núñez: Juan Fernando Quintero salió sustituido en el entretiempo por un dolor en la rodilla izquierda. Alrededor de los 30 minutos del primer tiempo, el colombiano miró al banco de suplentes con gestos de dolor y, aunque intentó continuar, Marcelo Gallardo decidió que no salga a jugar la segunda parte.

En el momento donde Quintero habló con el banco informándoles acerca de su problema físico, el cuerpo técnico decidió que Juanfer no salga en ese momento ya que River había gastado una ventana de cambios minutos antes cuando Fabricio Bustos dejó la cancha con un fuerte esguince en el tobillo y fue reemplazado por Marcos “Huevo” Acuña.

Pese a las molestias, el cafetero fue importante en la victoria del Millonario: asistió a Galoppo en el 3-2 parcial antes del descanso. Esa fue su última acción en el duelo ya que a la hora de salir al complemento, Matías Galarza Fonda ingresó en su lugar. Quedará que Quintero se realice estudios para ver si tiene alguna lesión y, desde allí, Gallardo podrá conocer si puede contar al '10' para la vuelta de octavos de Copa Libertadores ante Libertad.

El foco ahora pasa por la Libertadores. El próximo jueves River recibirá a Libertad en el Monumental por la revancha de los octavos de final, y la presencia de Juanfer está en duda.