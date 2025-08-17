En un electrizante partido en El Monumental, River derrota 4 a 2 a Godoy Cruz por la fecha 5 del Clausura 2025 y por el momento pasa a liderar solitariamente a la zona B.

De entrada parecía la noche soñada para el Millonario que después de la derrota de San Lorenzo y el empate de Central, quedó ante la chance de cortarse solo en lo más alto de la tabla de posiciones de su grupo.

Sebastián Driussi, en búsqueda de minutos para llegar con todo a la revancha por la Copa Libertadores, abrió el pie derecho a los 3 minutos para colar la pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero Petroli en el 1 a 0 parcial.

Sin embargo, el Tomba siguió apostando a jugar de contraataque y a los 8 apareció la velocidad plena de Santino Andino, quien superó a Juan Portillo y largó el centro para el ingreso de Agustín Auzmendi que tocó a la red ante la incredulidad de Jeremías Ledesma en el arco.

Comparado con otros partidos del mismo certamen ya eran un montón de emociones, pero había mucho más. Giuliano Galoppo, llegando desde atrás, tomó el rebote y definió correctamente para el 2 a 1 parcial a los 20.

La respuesta visitante fue una recuperación de pelota en mitad de cancha y la salida rápida. Altamira pisó el área y Lautaro Rivero lo derribó, provocando el penal que sancionó sin dudar Sebastián Zunino. Auzmendi se hizo cargo y definió fuertemente para el 2 a 2, cuando el reloj marcaba apenas 34.

Marcelo Gallardo sorprendió con una formación inédita, el debut de Portillo en la zaga y del juvenil Bautista Dadín en ofensiva. Para colmo, pasando la media hora, perdió a Bustos por una lesión de tobillo que se presume importante.

No fue el único ya que Juan Fernando Quintero, también inicial por primera vez desde su regreso, manifestó complicaciones en la rodilla de la pierna derecha, pero antes de que se termine la primera aparte, el colombiano sirvió el tiro de esquina desde la derecha para el cabezazo goleador de Galoppo para esta 3 a 2 parcial.

Lo definió rápido

Con todo lo que habían entregado en la primera mitad, era de esperar un complemento distinto. Además, nuevamente Driussi a los 3 minutos llegó al gol, al término de una gran jugada de Galoppo por la derecha que terminó en un centro que nadie despejó. El goleador de La Banda pescó el rebote y picó sobre el cuerpo de Petroli.

Ya más lejos en el resultado, el conjunto mendocino sintió el impacto y comenzó a quedarse sin ideas ni piernas como para seguir contraatacando como lo había hecho en el primer tiempo.

Comenzaron a sucederse los cambios en ambos equipos, pensando en las revanchas coperas, se consumieron los minuetos y el dueño de casa dispuso de un par de buenas chances como ampliar la goleada.

A los 40, un gol anulado al Tomba por posición adelantada, terminó de sellar el resultado que le permite a River quedar en lo más alto de la zona B en el Clausura, pensar en Libertad de Paraguay para el jueves con la tranquilidad de haber recuperado en plenitud a Driussi y del gran nivel de Galoppo. Las malas, las lesiones de Fabricio Bustos en el tobillo y de Quintero en la rodilla.

Acciones del segundo tiempo

40 Minutos del segundo tiempo. Gol anulado a Godoy Cruz por posición adelantada de González.

34 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Godoy Cruz: Daniel Barrea por Auzmendi.

29 Minutos del segundo tiempo. Gran pase de Martínez para Borja. El colombiano erra el remate. Murmullos en el Monumental. Relación rota del hincha con el delantero.

27 Minutos del segundo tiempo. Nueva chance para River. Meza, Martínez, Casco. Terminó en el remate desviado de Pity Martínez.

24 Minutos del segundo tiempo. Doble cambio en River. Miguel Borja por Driussi y Gonzalo Martínez por Dadín.

23 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Godoy Cruz: Misael Sosa por Altamira.

20 Minutos del segundo tiempo. El gol en el inicio del segundo tiempo golpeó a Godoy Cruz que ya ve lejos el partido en cuanto al resultado y no encuentra la manera de llegar con peligro contra el arco de Ledesma. River parece tenerlo todo controlado y se suceden los cambios porque ambos piensan en la revanchas coperas.

19 Minutos del segundo tiempo. Amonestado Galarza en River.

18 Minutos del segundo tiempo. Remate de Meza en la primera que toca, se fue apenas ancha la pelota.

17 Minutos del segundo tiempo. Cambio en River. Juan Cruz Meza por Fernández.

12 Minutos del segundo tiempo. Doble cambio en Godoy Cruz: Walter Montoya por Poggi y Maximiliano González por Abrego.

6 Minutos del segundo tiempo. Amonestado Pol Fernández en Godoy Cruz.

3 Minutos del segundo tiempo. Gol de River. Driussi al término de una buena jugada de Galoppo por la derecha, centro y tras varios rebotes llegó el goleador para picar la pelota ante el arquero Petroli. Noveno del experimentado delantero desde su vuelta al Millonario.

19:42 Comenzó el segundo tiempo. Cambios en ambos equipos. En River se fue lesionado Quintero e ingresó Matías Galarza. En Godoy Cruz se fue Matías Fernández e ingresó Pol Fernández.

Acciones del primer tiempo

45+5 Minutos. Gol de River, Galoppo. Otra vez el mediocampista goleador que tiene el Millonario. A la salida de un tiro de esquina que lanzó Quintero desde la derecha, se movió en el área ex el ex Banfield y le ganó a todos.

43 Minutos. Amonestado Acuña en River. Apenas 9 minutos después de su ingreso.

34 Minutos. Cambio en River por lesión. Se retiró Bustos con el tobillo afectado, ingresó Marcos Acuña.

28 Minutos. Patea Auzmendi. Gol de Godoy Cruz. Palo izquierdo de Ledesma.

26 Minutos. Penal para Godoy Cruz. Perdió River en la mitad de la cancha y los mendocinos atacaron con Altamira. River le cometió foul dentro del área.

20 Minutos. Gol de River. Galoppo, llegando como siempre desde atrás, tomó un rebote y definió correctamente.

9 Minutos. Gol de Godoy Cruz. Auzmendi para empujar el centro atrás de Andino tras una gran corrida por la izquierda, mano a mano contra Portillo.

3 Minutos. Gol de River. Driussi desde afuera del área, combado al ángulo.

18:30 comenzó el partido

Formaciones

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño; Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández; Bautista Dadín, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Gonzalo Abrego, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Gustavo Ribonetto.

La previa

Con la mente puesta en la Libertadores, River apunta a los dos frentes y de local sabe que no puede fallar. Con arbitraje de Sebastián Zunino se medirá ante el elenco mendocino que también tiene sus cañones apuntando a la copa, pero Sudamericana.

El Millonario lidera con 8 unidades y Marcelo Gallardo apostará al recambio de peso. En la última línea, los dos laterales estarán ocupados por Fabricio Bustos y Milton Casco en lugar de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, respectivamente, mientras que en la zaga central saldrá Paulo Díaz para que el juvenil Lautaro Rivero vuelva a sumar minutos importantes. Esta vez, su compañero de zaga será el uruguayo Sebastián Boselli.

La gran novedad para el hincha será el estreno de Juan Portillo en mitad de cancha. El ex Talleres de Córdoba lucirá por primera vez La Banda para darle descanso a Enzo Pérez en el círculo central. Por último, Sebastián Driussi volverá al 11 inicial luego de su retorno por Copa del último jueves, cuando saltó desde el banco. Hoy, en el Monumental, saltará al campo de juego en reemplazo de Miguel Borja.

Gallardo apuesta al recambio pensando en la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores

Por el lado del conjunto mendocino, llega tras caer como visitante 2-1 ante el Mineiro en Brasil y la responsabilidad de dar vuelta la serie de la Sudamericana en Mendoza. Sin embargo, como en el torneo local no pasa un buen momento necesita sumar puntos, más allá de los tres empates iniciales en el ámbito doméstico.

Por esa razón, Walter Ribonetto reemplazó a Esteban Solari como técnico del Tomba, incluso antes del regreso del certamen internacional a la vuelta de un extenso receso.

Probables formaciones:

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Datos del partido

Hora: 18.30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.