El respaldo del PJ a Rioseco supone una buena noticia para el MPN

La decisión del PJ neuquino de respaldar, por tercera vez consecutiva, la candidatura a gobernador de Ramón Rioseco, contribuye a una ampliación del espectro de opciones que, en principio, sería más favorable a la estrategia del MPN que a la de quien, al menos hasta ahora, se ha posicionado como su rival más encumbrado: Rolando Figueroa, quien irá a los comicios del 16 de abril como candidato de un frente de partidos.



El PJ tomó su decisión esta tarde, durante un congreso partidario que realizó en Zapala (tierra del candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann) y sin bien la postura no fue unánime, sí resultó ampliamente mayoritaria. El ex intendente de Cutral Co y conductor del Frente y la Participación Neuquina (FyPN), llevará como compañera de fórmula a la diputada provincial Ayelén Gutiérrez, referente de La Cámpora.



Trabajada por el senador Oscar Parrilli -hombre de extrema confianza de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner- la decisión del peronismo orgánico se suma a la de agrupaciones que habitan en el Frente de Todos (FdT) y que ya habían comprometido su respaldo, como Kolina y Nuevo Encuentro; además de Unidad Popular, que conduce el dirigente nacional de ATE, Julio Fuentes. Otro de los partidos que respaldan a Rioseco (pero que en este caso cuestionan al kirchnerismo) es Libre del Sur, que tiene en Jesús Escobar al, hasta ahora, único candidato a presidente de la Nación 2023 surgido de estas latitudes.



Tal como ocurrió cuando una serie de reuniones entre Rioseco y el ex intendente de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga, impulsaban rumores sobre la concreción de un frente, esta vez tampoco fue posible. Claro que hubo una diferencia: quienes dijeron ver con buenos ojos la posibilidad de iniciar conversaciones con Figueroa, fueron dirigentes del sector que responde al presidente del PJ, Darío Martínez, quien acordó que irá a la jornada electoral como candidato a diputado provincial.



Con Rioseco como candidato del kirchnerismo, Carlos Eguía como candidato del espacio Libertario de Javier Milei y con Pablo Cervi como cabeza de la lista de un sector de las fuerzas que hasta 2022 coexistieron en la expresión vernácula de Juntos por el Cambio (JxC), la provincia avanza hacia uno de los escenarios sobre los que ya habíamos dado cuenta desde estas mismas páginas; y al que podría sumarse Jorge Sobisch, si concreta la candidatura a gobernador que durante la última semana, agitaron sus laderos, quienes dijeron que quizás no vaya con el sello de Encuentro Republicano Federal, partido que conduce el ex senador Miguel Angel Pichetto.



Claro que durante todo este tiempo, Figueroa fue sumando adhesiones. Entre ellas, la del PRO (expresada por sus autoridades, incluido el presidente Marcelo Bermúdez), la de Juan Peláez (quien no será candidato por JxC sino por un frente municipal), la del Frente Grande (de identidad K y que conduce la diputada provincial Soledad Martínez), la de los legisladores ex Democracia Cristiana (es decir, el diputado Carlos Coggiola y la concejal Nadia Márquez) y, más acá en el tiempo, la del Partido Socialista, entre otros.



A menos de tres meses de las elecciones del 16 de abril, en las que no sólo se votará gobernador sino también jefe comunal en varias ciudades y localidades, el mapa de la política neuquina va tomando la que será su forma definitiva. El asunto es cómo responderá la sociedad -los votantes- a las decisiones dirigenciales; eso es, por supuesto, un gran misterio que se develará después de la confirmación de candidatos y de las campañas, en medio de las cuales llegará la Fiesta Nacional de la Confluencia ampliada por un jugador clave en todo esto: el intendente Mariano Gaido (MPN), quien irá en busca de su reelección