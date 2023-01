Pastor neuquino condenó a no binarios

El juicio a la patota de rugbiers que asesinó a Fernando Báez Sosa, en Gesell; el puma suelto en la península Hiroki en la costa del Limay, Neuquén; y los problemas que generó la ex Indalo, también en la ciudad capital, fueron algunos de los temas de esta semana, en la que el intendente Mariano Gaido anunció la construcción de un estadio único, lo que generó expectativas entre los apasionados por el fútbol. Claro que no fueron los únicos temas. Hubo más. Como los dichos de un pastor local contra una pareja no binaria, que generaron polémica; y la preocupación que se extendió por la región, tras la muerte de un adolescente que, lamentablemente, se dejó llevar por un desafío de TikTok, en Roca. Veamos.

Neuquén se mostró en España

La provincia de Neuquén fue y es protagonista de la Feria Internacional de Turismo que -hasta el 23 de enero- se desarrolla en Madrid. Hacia allá viajó el gobernador Omar Gutiérrez, acompañado por otros funcionarios, entre ellos el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti. “Asistir a eventos como éste, de esta calidad y jerarquía, contribuye al posicionamiento que tiene Neuquén como una de las provincias más elegidas por los turistas tanto del país como del exterior”, destacó el gobernador. El turismo es la segunda actividad económica de la provincia, detrás -por supuesto- de la producción de hidrocarburos.

Con el almanaque en la mano

La comunidad capitalina no ve la hora de que la ex Indalo (Autobuses Neuquén) se vaya de una vez por todas. Pero hay que esperar hasta el primero de febrero para que entren en escena las 180 unidades de las empresas Koko y Expreso Tigre Iguazú, ganadoras de la licitación pública. En fin, durante la semana circularon menos colectivos de la ex Indalo, eso generó descontentos y dos unidades fueron apedreadas (según los choferes, por pasajeros ofuscados). Entonces intervino el gremio (la UTA) y el martes no hubo colectivos. El conflicto se saldó con una conciliación obligatoria, pedida por el municipio y dictada por la subsecretaría de Trabajo del Gobierno provincial.

De binarios y no binarios

El referente de la Iglesia Evangélica Jesús es Rey, pastor Hugo Márquez, reprochó la decisión de los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner de inscribir a su bebita (llamada Indigo) como no binaria, para que con el tiempo pueda elegir su sexo. El religioso (padre de la concejal neuquina Nadia Márquez) alertó que “son caminos de perdición” y aseveró que “el Señor” no deja a los hijos “sin sexo definido para que ellos escojan”. Sus apreciaciones generaron reacciones a favor y en contra.

Márquez, fundador del colegio AMEN, escribió: “El cristianismo no se hereda de los padres, no se define por ideas propias, ni se accede por un rito religioso. Se es cristiano cuando uno se arrepiente de haber vivido alejado e independiente de Dios, y reconoce al Jesús el Hijo de Dios como Señor de su vida”.

Alarma por mortal desafío de TikTok

Angustia y preocupación generó la confirmación de que un adolescente de 15 años falleció en la localidad rionegrina de Roca por un reto viral de TikTok llamado blackout challenge. Otro joven que se encontraba en la vivienda y participó del reto debió ser internado. Con pocas horas de diferencia, en Capitán Bermúdez, Santa Fe, una niña murió por este nefasto desafío (conocido “apagón” o el “ahorcado”), que consiste en aguantar la respiración hasta no poder más y desmayarse.

Según se detalló en el informe de la autopsia, la nena de apenas 13 años falleció por “asfixia mecánica por ahorcamiento” y todo el video quedó registrado en el celular.

Borracho, violento e imputado

Juan Antonio Sandoval, de 36 años, fue imputado el miércoles por la muerte de Kayla, de apenas 8 años, en el vuelco ocurrido el 2 de enero en la Ruta 22, a la altura de la localidad rionegrina de Villa Regina. La pequeña viajaba en el Peugeot 206 que manejaba Sandoval. También iban a bordo la mamá de la víctima, Agustina Florencia Fernández; y un primo del imputado, Martín Sandoval.

Los peritos establecieron que Sandoval “iba borracho a 190 km/h y pegándole a Agustina”. En la formulación de cargos, se supo que manejaba con 1.3 gramos de alcohol por litro en sangre. Le endilgan la comisión del delito de homicidio culposo agravado, lesiones graves culposas y lesiones leves culposas.

Hijos de padres y madres

El juicio que se les sigue a los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa perpetrado, hace tres años, en Gesell conmueve a la sociedad en su conjunto. El reclamo mayoritario es de perpetua para los ocho. En principio Máximo Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron identificados por testigos, como autores de la brutal y cobarde golpiza.

El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, reflexionó sobre los padres de los acusados y expresó: “Después de la imagen que me llevé de los padres, hay muchas cosas que podría firmarte, entiendo por qué los pibes estos están en cana”. “Esos padres sólo piensan en ellos, tienen un egoísmo tan grande interior que no pueden directamente ni siquiera darle las condolencias a la familia Báez Sosa. Esos padres relatan sus penurias por tener a su hijo preso, que perdieron el trabajo, que no pueden ir al supermercado, que se enfermó por esto, pero jamás preguntan el motivo”, agregó.

El regreso de “Lilita”

La conductora de la CC-ARI, Elisa “Lilita” Carrió,volvió al ruedo. Lo hizo para denunciar al presidente Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por el acuerdo con el Sindicato de Camioneros para fiscalizar el cumplimiento del programa Precios Justos, en supermercados. “Lilita” lo consideró “la estructuración de un verdadero grupo paraestatal de intimidación y eventual choque”.

En función de eso los demandó por la presunta comisión de los “delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos