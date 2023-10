Arabela Carreras comenzó el largo camino a casa

Sin poder y aún dolorida por el duro cachetazo recibido en las municipales de Bariloche, donde apostó a pleno la única ficha política que aún tenía en sus manos, Arabela Carreras anunció su despedida. Con 60 días por delante y un complejo panorama generado por una elección presidencial, una posible segunda vuelta y grandes variaciones financieras, la postura de la mandataria podría resultar irresponsable y grafica la crisis de desgobierno que vive la provincia.

Carreras prioriza su salida elegante del gobierno sin tener en cuenta todos los problemas por lo que atraviesa su gestión, con hospitales desfinanciados, con la seguridad que se cae a pedazos, sin obras públicas, con los Consejo Escolares haciendo malabares para proveer de alimentos a los comedores.

La gobernadora reapareció en la inauguración de un centro de turismo en Viedma y anunció su despedida.

Esta semana la gobernadora reapareció en público después de aquel fatídico 3 de septiembre donde su capital político cayó frente al sindicalista de vidrioso pasado Walter Cortes, quien será el nuevo intendente de Bariloche. Sus apariciones desde entonces fueron espóradicas: usó el avión sanitario para ir al Encuentro Regional Patagónico en Ushuaia, y fue a algunos aniversarios en los que sabía que no se iba a encontrar con el gobernador electo Alberto Weretilneck; también inauguró una pileta en Choele Choel.

Ante los micrófonos de los periodistas anunció que utilizará los dos meses de mandato que le quedan para despedirse de la gente que la acompañó durante la gestión. Pese a la falta de poder y la debilidad de su imagen, no bajó la tensión con Weretilneck. Aseguró que no espera ningún cargo en el gobierno del cipoleño, que trabajará en el sector privado y puso particular énfasis para remarcar que no cobrará sueldo del Estado.

De esta manera se cumple el deseo del aún senador y líder político de Juntos Somos Río Negro, de mandarla a su casa después de la conducta de Carreras en las elecciones provinciales de abril, en la que subió la tensión social con los docentes y policías. Para Weretilneck fue una traición que puso en riesgo la continuidad del partido provincial al frente del gobierno. Hasta ese momento el diálogo entre ambos era estrictamente necesario, de allí en más no existió más y se manejaron con el presidente de bloque Facundo López como emisario e interlocutor.

Después de 97 días, la Legislatura volvió a trabajar y autorizó nuevas cifras de endeudamiento a partir del 1 de enero.

Aunque está todo mal entre ellos, Carreras esta vez cumplió y logró casi un milagro, que la Legislatura vuelva a trabajar esta semana. Después de 97 días de letargo, sesionaron con la urgencia de aprobar los instrumentos financieros solicitados por Weretilneck para comenzar su gestión. El cipoleño necesitaba de la mayoría en el recinto para tener vía libre para emitir letras de deuda por 30 mil millones (hasta ahora era por 12 mil millones) y ampliar el saldo en descubierto con el Banco Patagonia de 12 mil millones a 40 mil., todo a partir del 1 de enero.

Si bien no fue para despedirse, y si para quedarse, el otro que apareció en Viedma fue Martín Soria. El actual ministro de Justicia de la Nación estuvo en una Unidad Básica para pedir el apoyo de los peronistas en las elecciones generales del 22 de octubre y evocó al sentimiento peronista: "Tenemos que hacer como aquel 17 de octubre de 1945, salir de las fábricas, levantar las tranqueras de los campos, llenar los colectivos y volver a hacer una revolución. Vamos a las urnas a defender el destino de la Patria para definir si queremos ser un país soberano o un país que se pone de rodillas”.

Soria en Viedma calificó de oportunista a Juntos Somos Río Negro.

El roquense nuevamente va como candidato a Diputado y por los números de las PASO su regreso al Congreso está casi garantizado.Y no perdió la oportunidad de apuntar contra Weretilneck: "Como en cada elección también aparecen los mismos oportunistas de siempre. Antes eran los radicales, ahora son los pintados de verde que dicen que les da lo mismo votar a un presidente u otro". Y sentenció: "¿Cómo les va a dar lo mismo votar a un presidente que te da una computadora que uno que la guarda en un galpón porque no quiere que los pibes se eduquen".

Estas declaraciones de Soria fueron tras conocerse el spot de campaña de Juntos Somos Río Negro: "elegís tu presidente, cortás la boleta y sumás la verde de Juntos Somos Río Negro". La intención del partido provincial es levantar el pobrísimo 9% de Luis Di Giacomo en las Primarias y aspirar a una de las tres bancas que se renuevan.

El panorama no es el mejor, porque algunas mediciones en Río Negro indican que la lista de Javier Milei, en este caso del partido FE, tiene números muy altos que los ilusiona con meter dos diputados, la ex concejal de San Antonio, Lorena Villaverde y el dirigente de UATRE, Miguel Marcelo Muñoz (despedido por Di Giacomo de Ministerio de Gobierno). Para que esto no suceda tiene que haber un repunte de Soria, pero la incorporación de votos blandos en favor del roquense le resta mercado a Juntos.

Es simple: elegís tu presidente, cortás la boleta y sumás la verde de Juntos Somos Río Negro. #Juntosaca? pic.twitter.com/j2L3EnQW6p — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) October 9, 2023

Este panorama le saca posibilidades a Sergio Capozzi, en el candidato de Juntos por el Cambio que quedó preso de la interna partidaria entre el diputado Nacional Ánibal Tortoriello y el roquense Juan Martín. El cipoleño, que apoyó la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, s impatiza más con el discurso anticasta del candidato de la Libertad Avanza que de Patricia Bullrich .