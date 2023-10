Carreras entre el bono, la campaña y el desgobierno

La bronca, el hastío y la falta de confianza en los políticos es una constante. En plena discusión por ser marcado como casta como señala el histriónico líder liberal Javier Milei, los dirigentes rionegrinos mostraron que son de una raza que los hace distintos a los ciudadanos comunes. Es que pese a sus sueldos envidiables, cobraron sin hacer ruido la primera cuota del bono para contener el efecto devaluación. El vicegobernador Alejandro Palmieri reaccionó con una resolución para que los legisladores devuelvan los 30 mil pesos percibidos y no sean tenido en cuenta en la liquidación de la segunda cuota. En cambio, la desaparecida Arabela Carreras, quien también recibió ese monto en su cuenta bancaria, prometió imitarlo, pero por ahora no hay nada firmado.

Flaco favor le hizo Carreras a su partido y al gobernador electo Alberto Weretilneck, quien desde hace meses gira y gira por la provincia en búsqueda del compromiso de los votantes para sumar algunos puntos más para el candidato a diputado Nacional, Luis Di Giacomo que intenta retener la banca en la Cámara baja, y también acompañar en los elecciones locales a los representantes de Juntos Somos Río Negro.

La gobernadora Carrreras

continúa desaparecida tras la derrota en Bariloche, sólo va a aniversarios en los que sabe que no se cruzará con Weretilneck.

El hastío de los votantes está claro. Ubican a los políticos como parte de una raza superior , sin códigos, que sólo buscan su buen pasar económico. Entonces, cuando Weretilneck llega con su discurso provincialista la respuesta es la famosa casta que colocó en el debate Milei.

El bono otorgado por el gobierno nacional y anunciado por el candidato a presidente por el oficialismo Sergio Massa, buscaba colocarle dinero en el bolsillo a los trabajadores para paliar en algo la devaluación del día después de las PASO. En Río Negro, los docentes se quejaron porque quienes menos horas tienen, cobraron sólo un proporcional de 14 mil pesos. Sin embargo los legisladores , ministros y la gobernadora, con sueldos de siete cifras, cobraron los 30 mil sin ponerse colorados.

En este sentido sólo el Poder Judicial puso un limites y funcionarios, fiscales y jueces, no lo percibieron en un acto de verdadera Justicia, porque sus sueldos realmente son groseros en relación a los de un simple empleado estatal aunque sea judicial. El mismo calificativo le cabe a los salarios de los políticos que forman parte del gabinete o de la Legislatura.

Las críticas también caen por las tareas que realizan. Hace tres meses que Palmieri no preside una sesión, la última fue el 6 de junio, previo a todo el proceso eleccionario de las primarias. Tampoco hay contracción y predisposición al trabajo en el Ejecutivo. Ya pasó un mes de la dura derrota de Carreras por la intendencia de Bariloche, sin embargo sigue desaparecida y aparece de manera esporádica en alguna ciudad para el aniversario , pero sin cruzarse con Weretilneck.

Que Alberto Weretilneck adelante su gestión. Esto no se aguanta dos meses más

La falta de funcionarios que funcionen, se puede ver en cada sector del Estado. De hecho el propio secretario General de ATE a nivel nacional, el huerguense Rodolfo Aguiar, pidió públicamente que la gobernadora entregue antes el mandato: "Que Alberto Weretilneck adelante su gestión. Esto no se aguanta dos meses más" y completó "el pueblo se da cuenta que hay un desgobierno". ATE realizó un paro hospitalario el jueves, cortó los puentes Cipolletti-Neuquén y generó una dura reacción de Weretilneck.

Las declaraciones no son ingenuas por parte del líder de las pecheras verdes, fue parte de una reacción tras un tuit de Weretilneck en el que repudió el paro hospitalario del jueves pasado y el corte de puente entre Cipolletti y Neuquén. "A partir del 10 de diciembre, quien no garantice los derechos a los ciudadanos y no preste el servicio público, recibirá el descuento correspondiente".

DÍA NO TRABAJADO, DÍA NO COBRADO.

Es la última vez que nos toman de rehenes a todos los rionegrinos y nos dejan sin atención sanitaria, cobrando sus sueldos, guardias y horas extra como si hubiesen trabajado normalmente.

A partir del 10 de diciembre, quien no garantice los… https://t.co/YUsXchBNs2 — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) October 5, 2023

Llama la atención esta posición del gobernador electo, quien mantiene una excelente relación con Aguiar. En época de campaña, se puede entender como una intención de juntar votos de la derecha en un escenario que tiene a su fuerza muy complicada en las próximas elecciones del 22 de octubre.

En cuanto a las presidenciales, el mandamás de Juntos Somos Río Negro tiene claro que será dificilísimo retener la banca de Di Giacomo. Además de que el candidato es malo, la disputa nacional deja afuera a la fuerza provincial al no llevar tramo presidencial. Por eso ya se puso en marcha el operativo corte de boleta, con una fuerte campaña para enseñarle al elector cómo hacerlo. Para las próximas semanas se espera el reparto de boletas verdes acompañada de los tramos de los candidatos más votados en las PASO, Milei, Massa y Patricia Bullrich.

Ante el magro 9% de las PASO, por debajo del voto en blanco, por qué el partido provincial mantiene la candidatura de Di Giacomo, la respuesta es casi obvia: en caso de levantarla -como lo hizo en 2007 con Fabila Gatti-, le dejaría abierta la posibilidad para que Unión por la Patria coloque dos diputados y el rédito sea de Martín Soria. Martín Soria se saca el traje de ministro de Justicia y recorre los barrios de las localidades peronistas.

En el escenario previo, las encuestas vislumbran que MIlei será el candidato más votado y en Río Negro eso se puede traducir en que no sólo Lorena Villaverde sea electa diputada, sino que su compañero de lista, el dirigente de UATRE y ex Juntos (Di Giacomo lo despidió del Ministerio de Gobierno), Miguel Muñoz también llegue al Congreso.

En este caso el que se quedaría afuera es Sergio Capozzi, víctima de la interna de Unidos por el Cambio en la provincia. El cipoleño Aníbal Tortoriello, como fiel ladero de Mauricio Macri, no termina de ser claro en el acompañamiento al candidato de su fuerza y se siente más cómo con las ideas de Milei.

En este ambiente de tensión y de falta de certezas no hay descanso en la política rionegrina. Mañana los liberales van por su primer intendente en Río Negro, el ex pichettista Ariel Rivero está al frente en las encuestas en Campo Grande. También hay elecciones en Guardia Mitre, hoy en manos del radicalismo. También irán a las urnas los 115 electores de Yaminué, donde en abril hubo un empate en 38 votos entre el representante de Vamos con Todos y el de Juntos Somos Río Negro.

Sólo resta saber cuánto impactarán estos resultados y quién podrá capitalizarlos de cara a la última parte de la campaña para el 22 de octubre.