Vaca Muerta, el abrazo y el quórum, algo más que una cercanía

Defender lo nuestro es el slogan del provincionalismo que proclama Alberto Weretilneck. El gobernador electo se puso al hombro la campaña de Juntos Somos Río Negro para poder mantener una de las bancas en la Cámara baja. Pero entre tantas vueltas por la provincia, mates, tortafritas y fotos en parajes, también juega en la política grande donde su apoyo a Sergio Massa ya va más allá de un voto en una definición mano a mano con Javier Milei, también colaboró para que el oficialismo logre el quórum para tratar la continuidad de una jueza que tiene las causas contra Cristina Fernández, la modificación del Impuesto a las Ganancias y la ley de Alquileres.

Si bien en el encuentro en Cipolletti el gobernador electo arengó a su tropa con el modelo provincial y los intereses propios de los rionegrinos sin caer en la agenda nacional, deja ver su cercanía con Massa. Sólo la presencia de Martín Soria como candidato en la provincia con su tramo pegado al del candidato de Unión por la Patria le impide al líder rionegrino hacer campaña pública por su amigo .

Ante referentes de Juntos y sin la presencia de Arabela Carreras, Weretilneck pidió que salgan a militar para que los rioengrinos comprendan de la improtancia de tener diputados propios en el Congreso. Los instó a defender los intereses de la provincia y como parte de la estrategia de cara al 22 de octubre, se viene una fuerte campaña para enseñar a cortar boleta. Junto con el tramo de diputados en el que va Luis Di Giacomo, repartirán los tramos de presidente de las fuerzas más votadas en las PASO, Javier Milei, Patricia Bullrich y Massa.

"Has lo que yo digo pero no lo que yo hago", dice el viejo dicho popular. Y Weretilneck sabe de eso. Es que ante tanto discurso provincial, no deja pasar la oportunidad para ratificar su relación con Massa que va más allá de una simple amistad. El cipoleño se mostró cerca no sólo del candidato oficialista, sino que también del oficialismo nacional.

Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa, espectadores del abrazo de Sergio Massa a Alberto Weretilneck.

El rápido gatillo de un fotógrafo dejó plasmado en una imagen el abrazo de Massa con la máxima figura política de Río Negro mientras miraba el gobernador neuquino Omar Gutiérrez y el electo Rolando Figueroa. En la pista del aeropuerto Juan Domingo Perón, todas las señales fuerond de cercanía de los cuatro.

Massa llegó a al región para anunciar el dólar Vaca Muerta y es sabido que Weretilneck no se quiere perder las ganancias que pueden llegar a Río Negro de la extracción no convencional de la Cuenca Neuquina. Además, la actividad necesita a Río Negro para poder sacar la producción por el anunciado puerto de YPF en Sierra Grande. Y a la nueva gestión del cipoleño estará urgida por la obtención de recursos y en ese sentido nada mejor que aprovechar los dólares que llegarán de la exportación de petróleo y gas.

Pero la aparición del gobernador electo no se limitó a los recursos que le llegarán a su gestión por Vaca Muerta, también teje y genera compromisos a futuro. Así fue que después de que Massa lo incomodara públicamente con un "el jueves, Alberto, vas al Senado", el rionegrino no sólo fue, sino que colaboró para que después de tres intentos fallidos, el oficialismo consiguiera que la sesión se realice.

Weretilneck votó en contra del pliego de la jueza Figueroa, pero coloaboró con el oficialismo para lograr el quórum.

Hace dos meses, el senador rionegrino no fue la sesión en la que se debía tratar el pliego de la jueza federal Ana María Figueroa, intimada por la Corte Suprema a dejar su cargo en la que entre otras causas, deberá resolver en Hotesur-Los Sauces, en la que está imputada Cristina Fernández de Kirchner. Intentaba diferenciarse para sumarle votos a Di Giacomo. Ahora, en cambio, se sentó y habilitó con su presencia el tratamiento, aunque su voto fue encontra . Pero en los otros dos puntos del órden del día,(Ganancias y ley de alquileres), votó a favor junto con el oficialismo.

Entre tanta presencia de Weretilneck, aún le quedan 70 días de gobierno a Carreras, que después de la derrota en Bariloche sigue desaparecida. Sólo se presenta en actividades puntuales Después del faltazo a la reunión de Juntos en Cipolletti, esta semana se mostró en Sierra Colorada y en Choele Choel, pero sin hacer declaraciones más allá de los motivos de su presencia en esas localidades. La gobernadora Carreras no sólo regresó a una actividad, sino también volvió a sonreir, al menos para una foto en la inauguración de la pileta de Sportman en Choele Choel.

Entonces nadie le pudo preguntar por qué un buen porcentaje de docentes no cobraron la totalidad de la primera cuota del bono de 60 mil pesos. Y menos por qué los legisladores, con sueldos que rondan al millón de pesos y de escasa actividad durante el año, si lo hicieron. Lo peor de todo fue que sólo un diputado provincial se animó a decir públicamente que iniciará los trámites para devolverlo. Aunque hay que ver si finalmente el ultra sorista José Luis Berros podrá hacerlo.

Todo en la provincia gira en torno a las decisiones de Weretilneck, que también se metió en la actividad de la Legislatura. Levantó el pulgar para impulsar un proyecto que modifica la ley orgánica del Poder Judicial para cambiar las condiciones laborales de los empleados e incorporar el turno vespertino.

Tanto el Procurador General Jorge Crespo y los jueces del STJ, y en especial Sergio Barotto, Ricardo Apcarián y Sergio Ceci, tienen un marcado comportamiento oficialista. Desde Juntos Somos Río Negro le deben algunos favores, pero no quieren pagar el costo político, por eso la urgencia de aprobarlo antes del regreso del cipoleño a la gobernación.