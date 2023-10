Weretilneck arranca la transición con Arabela Carreras

Sin diálogo entre ellos, pero con la necesidad de conocer cuál es la situación de cada área de gobierno, Alberto Weretilneck se reunió con los dirigentes designados para iniciar la transición del Ejecutivo con Arabela Carreras. En la reunión por Zoom, el cipoleño dio indicaciones precisas de qué documentación solicitar y señaló al presidente de bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, como el encargado de ser el vocero del gobernador electo ante el Jefe de Gabinete, Pablo Zúccaro.

Luego de conocerse formalmente los once nombres con los que Weretilneck arranca la transición, surgieron dudas en cuanto a quienes de ellos formarán parte del próximo gabinete. Para Turismo, energía y Rentas, el responsable es el barilochense Federico Lutz; en Educación y SENAF, la delegada de Educación en El Bolsón, Patricia Campos y la de San Antonio Oeste, Ana Laura Giovanini.

El concejal de Viedma y presidente de la UCR, Pedro Sánchez, deberá buscar la documentación necesaria en Trabajo, DPA, ARSA y Vialidad Rionegrina; el ex intendente de Choele Choel y legislador, el peronista Daniel Belloso, coordinara el traspaso de Producción, Tren Patagónico y Cultura.

Otros dos compañeros están en la lista: el ex ultrasorista Nicolás Rochás y Alejandro Ramos Mejía, estarán a cargo de la transición en Planificación, ALTEC, Río Negro Fiduciaria y la Agencia CREAR.

Para Desarrollo Humano nombró a alguien de su riñón, el cipoleño Nélson "Pocho" Cides, ex Secretario General de la Gobernación en su última gestión. También la legisladora reginense Marcela Ávila, que lo hará en Salud, IPROSS, Lotería y Radio Televisión Río Negro. Además buscó alguien de su absoluta confianza en Seguridad, el ex Jefe de Policía Daniel Jara.

Daniel Jara fue el Jefe de Policía durante la última gestión de Weretilneck.

Para Obras Públicas y Economía, el encargado será el ex presidente de Horizonte, Gabriel Sánchez.

De acuerdo a lo que trascendió del encuentro por Zoom, se hablaron cuestiones técnicas en la que se brindaron instrucciones para que los designados apunten a las cuestiones importantes de cada área que no deben atrasarse durante el traspaso de gestión, como tampoco en el mes de receso de verano.

También en para conocer la agenda y saber si hay algún proyecto de ley que debe ingresar a la Legislatura para un tratamiento urgente con la actual composición en la que Juntos Somos Río Negro tiene mayoría propia, como el presupuesto que deberá ser aprobado antes del 10 de diciembre.

La presencia de López en la nómina no resulta sorpresiva, es que desde hace meses es el interlocutor entre el gobernador electo y la mandataria, quienes no mantienen diálogo entre ellos, sobre todo después de los resultados de la elección de abril que no fue con los números que Weretilneck esperaba. Se lo atribuye a los conflictos sociales con los maestros y los policías que Carreras no supo desactivar a tiempo.

En la lista de once funcionarios se puede ver una gran presencia de dirigentes de las otras fuerzas que con Juntos Somos Río Negro componen el mentado Gran Acuerdo Rionegrino que le permitió ganar las elecciones, como los peronistas alineados al camporista Martín Doñate, los que se fueron del bloque y ahora son del Frente Renovador y radicales.