El temor a la grieta y las indefiniciones políticas

Los días pasan y aquel lejano 16 de abril cada vez está más cerca. Y del mismo modo, los últimos meses de mandato pasan rápido para Arabela Carreras que enfrenta dos peleas de peso por estas horas. Por un lado no logró que los docentes acepten la oferta salarial y una vez más su gobierno logra iniciar el ciclo de manera prevista. Por otro lado, mantiene una disputa con su propio partido que no la quiere como candidata a intendenta en Bariloche y sabe que si va como diputada nacional la terea es casi tan difícil como la anterior.

El camino de Alberto Weretilneck hacia un tercer mandato como gobernador parece casi un trámite. Desde Juntos Somos Río Negro prefieren bajar el nivel de triunfalismo: "hablamos el 16 de abril a las 9 de la noche, primero hay que ganar los porotos para luego contarlos", dijo hace unas semanas uno de los principales referentes del partido. El promocionado "gran acuerdo rionegrino" que pensó el cipoleño y tuvo a Daniel Sartor como el máximo ejecutor, tiene dentro al peronismo de los intendentes guiados por el senador de la Cámpora, Martín Doñate y también como aliado a la UCR, que volverá a competir con la Lista 3 y ya no será un ínfimo apéndice de Cambiemos.

La jugada parece ser perfecta, sobre todo para dejar de lado el gran miedo de que la grieta nacional le reste votos al oficialismo provincial. Por eso también el adelantamiento de las elecciones para abril. Weretilneck seguramente sea gobernador nuevamente, el reparto de cargos en el Ejecutivo también genera tensión, es que habrá una renovación completa del gabinete y por ende también las segundas y terceras líneas. Y en ese armado, hay personajes principales del actual gobierno que aún no tienen lugar, por caso la gobernadora y el vicegobernador Alejandro Palmieri.

El segundo está pagando facturas viejas que tienen que ver con su poco compromiso partidario. No sólo no aceptó en su momento ser candidato a gobernadora (por eso hace cuatro años Weretilneck le levantó la mano a Carreras) y además le cobran no haberse bajado a tiempo de la elección en Roca. El ex ministro de Economía jugó a las indefiniciones y desde JSRN reclaman que eso les hizo perder tiempo para instalar al actual ministro Carlos Banacloy como candidato. Puertas adentro reconocen: "Patón no entra en la Legislatura y será designado en el Ejecutivo, pero que ni sueñe con ser ministro", confiaron.

Pero el caso más impactante es el de Carreras. se despide del poder con una buena imagen y con buena intención de votos. Pero por ahora no tiene nada seguro para seguir viviendo de la política. Sus intenciones de ser candidata en Bariloche se desvanecen ante la postura cerrada de Weretilneck, quien ya le manifestó varias veces que construya su espacio, que negocie con los sectores de poder de la ciudad y que no se pare desde su figura de gobernadora. El cipoleño ya tiene su candidato que es el actual diputado Agustín Domingo, apoyado por el ministro Carlos Váleri, una figura de peso en la ciudad.

Weretilneck no quiere a Carreras, la evita y si les toca estar en el mismo lugar permanecen distanciados. Reconoce que fue un error levantarle la mano cuando la Corte le impidió ir por una nueva reelección en 2019. Pero sabe que no la puede dejar afuera, por eso intenta calmarla. El estado de ánimo de la gobernadora es muy cambiante, y el armado con esas variantes es muy difícil para los operadores. Desde JSRN dicen que será candidata a diputada nacional, con su suerte casi definida desde antes de proclamarla.

Carreras y Weretilneck saben que pierden en octubre. La grieta y polarización del escenario nacional arrastrará a JSRN. Una boleta corta con sólo tramos de senadores y diputados complican el panorama del partido provincial que no llevará candidato a presidente. Río Negro renueva tres bancas, la de Luis Di Giacomo (JSRN), y la de los peronistas Graciela Landriscini y Pedro Dantas (reemplazó de Martín Soria cuando fue designado como ministro de Justicia). Difícilmente vuelvan a quedar en manos de los mismos partidos.

A la importante base que tiene el peronismo y el PRO (independientemente de quien lleven como candidatos) también hay que sumar al libertario Javier Milei, que crece en intención de votos y se presenta como un histriónico rockstar. También en la provincia preocupan sus números y cualquier figura que presente en los tramos inferiores de la lista puede sumar más votos que la actual gobernadora.

Otra discusión que enfrenta la mandataria es contra Di Giacomo. El psiquiatra está siempre presente. Su relación con Weretilneck es íntima y es muy hábil a la hora de posicionarse. El roquense quiere repetir el mandato logrado en 2019, pero es consciente que la elección será muy difícil, así que hasta puede fingir un renunciamiento histórico a cambio de algo mejor que surja en el nuevo Ejecutivo con un jugoso salario que le permita mantener su quinta en el pago chico.

Mientras el escenario de paz social que tanto pretende JSRN para encarar la campaña electoral por ahora no se consigue. La propuesta salarial anual que propuso el gobierno con los estatales solo fue aceptada por ATE. El 87% de febrero 23 a febrero 24, con aumentos de algunas décimas superior al 5% durante la primera parte del año y comienza a bajar a partir de agosto, con revisión programada en caso de que la inflación supere en 6 puntos el aumento acumulado.

El paro por 72 horas lanzado por UnTER complica al oficialismo de campaña. Carreras lo reconoció públicamente, pero extrañamente no apuntó de mala manera contra los docentes ni amenazó con descuentos, sólo dijo que volverán a analizar las cuentas para poder hacer un nuevo ofrecimiento. La actitud de los maestros no es más ni menos que la devolución de gentilezas por aquel aumento fijado en paritarias en octubre y que serviría para equiparar los sueldos con la inflación, pero que luego por decisión de la gobernadora se tomó como adelanto y se los descontaron.

La mandataria sabe que aún su futuro no está definido. Que si se pone dura en sus decisiones con los estatales afectará la campaña de Weretilneck, quien finalmente es el que decidirá qué lugar ocupará Carreras a partir del 10 de diciembre de este año. Mientras, como sucedió durante sus cuatro años de gestión, el ciclo lectivo no arrancará el día fijado (27 de febrero) y más de 200 mil chicos deberán quedarse en sus casas y los docentes en las calles con marchas.