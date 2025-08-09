Experiencia Endeavor Patagonia 2025: la cita para innovar y conectar en Neuquén

Endeavor anuncia la próxima edición de la Experiencia Endeavor Patagonia, que se realizará el jueves 21 de agosto a las 14 en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132, Neuquén. Este evento anual se ha consolidado como un espacio fundamental para fortalecer la comunidad emprendedora de la Patagonia y fomentar la innovación y el desarrollo económico regional.

La Experiencia Endeavor Patagonia reúne a fundadores de empresas de alto impacto, inversores estratégicos, mentores y especialistas de diversas industrias, con el objetivo de compartir conocimientos, promover el emprendedurismo y potenciar proyectos con impacto social y económico.

Entre los speakers confirmados destacan:

Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio.

Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos.

Gerry Garbulsky, anfitrión de Aprender de Grandes.

Elena Alonso, CEO y cofundadora de Emerald Capital.

Matías Gallo, fundador de Flow Game Basketball.

Tomás Weiss, fundador de Weiss Burgers.

Rodolfo Ardenghi, presidente de Ciati.

Horacio Marín, CEO de YPF.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a charlas inspiradoras, paneles de discusión y sesiones de mentorías con expertos de la red Endeavor. Además, habrá espacios para networking y creación de comunidad, facilitando el intercambio de experiencias y la generación de vínculos profesionales.

Modalidad y seguimiento

El evento se podrá seguir en vivo a través del streaming disponible en el canal oficial de YouTube de Endeavor Argentina. Posteriormente, los contenidos estarán disponibles on-demand. Las novedades y actualizaciones se compartirán en la cuenta de Instagram @endeavorpatagonia.

Sobre Endeavor Patagonia

Endeavor es una organización líder en la identificación y aceleración de emprendedores de alto impacto en Argentina. Endeavor Patagonia trabaja para fortalecer el ecosistema local, conectando a emprendedores con una red global de mentores, inversores y recursos, con el fin de impulsar el crecimiento sostenible y la innovación en la región y el país.

Inscripción y contacto

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del sitio oficial de Endeavor Patagonia para asegurar su entrada. La Experiencia Endeavor Patagonia 2025 representa una oportunidad para ampliar la visión de negocio, acceder a conocimiento relevante y formar parte de una comunidad que impulsa el cambio en la región.