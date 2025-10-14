¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 14 de Octubre, Neuquén, Argentina
INVESTIGACIÓN

Confirmaron que el cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero desaparecido

La Justicia identificó a Martín Sebastián Palacios, el chofer que trasladó a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba. El cadáver fue encontrado sin cabeza ni brazos en una zona rural de Concordia.

Por Redacción

Martes, 14 de octubre de 2025 a las 20:17
Tras pericias forenses, la Policía Científica determinó que se trata de Martín Palacios, desaparecido tras trasladar al presunto autor del doble crimen de Luna Giardina y su madre.

La Justicia confirmó que el cuerpo encontrado en la zona de Yeruá, cerca de Concordia, pertenece a Martín Sebastián Palacios, el remisero que había trasladado a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba.

Según informó el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el cadáver fue hallado sin cabeza ni brazos, lo que demoró su identificación. La confirmación llegó luego de que la Policía Científica cotejara los tatuajes del torso con los registros de la familia.

Por su parte, Laurta fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba cruzar a Uruguay con su hijo de 5 años, a quien había secuestrado tras el crimen. El vehículo del remisero, un Toyota Corolla blanco, fue hallado incendiado en un camino rural.

Un video difundido por las autoridades muestra el momento en que Laurta se encontró con Palacios en Concordia. En las imágenes se los ve saludándose con un beso, lo que hace sospechar que se conocían previamente. La Justicia investiga ahora si el asesinato del chofer fue parte del plan de fuga del acusado o si existía otro motivo detrás del crimen.

