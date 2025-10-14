Confirmaron que el cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero desaparecido

La Justicia confirmó que el cuerpo encontrado en la zona de Yeruá, cerca de Concordia, pertenece a Martín Sebastián Palacios, el remisero que había trasladado a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba.

Según informó el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el cadáver fue hallado sin cabeza ni brazos, lo que demoró su identificación. La confirmación llegó luego de que la Policía Científica cotejara los tatuajes del torso con los registros de la familia.

Por su parte, Laurta fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba cruzar a Uruguay con su hijo de 5 años, a quien había secuestrado tras el crimen. El vehículo del remisero, un Toyota Corolla blanco, fue hallado incendiado en un camino rural.

Un video difundido por las autoridades muestra el momento en que Laurta se encontró con Palacios en Concordia. En las imágenes se los ve saludándose con un beso, lo que hace sospechar que se conocían previamente. La Justicia investiga ahora si el asesinato del chofer fue parte del plan de fuga del acusado o si existía otro motivo detrás del crimen.