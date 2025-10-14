Estaba prófugo por un robo violento y lo encontraron en el bajo neuquino

Un joven de 26 años que tenía pedido de captura fue detenido este martes a la madrugada. Efectivos de la División Operativa D.C.G llevó adelante la tarea a la 1:35 de la madrugada en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz.

Los uniformados se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo en ese sector cuando se toparon con el sujeto. Durante su identificación, el sistema informático policial los alertó sobre el requerimiento judicial.

Sobre el hombre pesaba un pedido de captura vigente, por “Robo agravado por lesiones graves o gravísimas”. La Jueza Raquel Gass había impuesto esta medida en agosto de este año.

En aquel momento, la magistrada también había declarado la rebeldía y captura del individuo. Ante esta información, el hombre fue demorado y trasladado a sede policial, donde está esperando lo que disponga la Justicia.