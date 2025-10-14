¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 14 de Octubre, Neuquén, Argentina
Hallazgo en zona de chacras

Encontraron el cuerpo de una mujer en Neuquén: investigan en Valentina Norte Rural

El hallazgo ocurrió este martes en el extremo oeste de la ciudad, a la orilla de un canal sobre la calle Trenque Lauquen. La fiscal Lucrecia Sola y personal de Criminalística trabajan en el lugar para determinar las causas de la muerte.

Por Redacción

Martes, 14 de octubre de 2025 a las 20:25
Un operativo policial y judicial se desplegó este martes por la tarde en el barrio Valentina Norte Rural, en el oeste de la ciudad de Neuquén, luego del hallazgo del cuerpo de una mujer a la orilla de un canal de riego.

La Comisaría 12 informó el hecho y dio intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal. La zona exacta se ubica sobre calle Trenque Lauquen, en un área de chacras.

La víctima fue hallada vestida y boca abajo

El cuerpo se encontraba boca abajo y vestida. Por el momento no trascendió la identidad de la víctima ni su edad aproximada.

El área fue rápidamente acordonada mientras personal de Criminalística realizaba peritajes y relevamientos fotográficos. También trabajan en el sitio agentes de la Comisaría 12 de Neuquén.

Interviene la fiscal Lucrecia Sola

La investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, quien se hizo presente en el lugar junto al equipo del Ministerio Público Fiscal.

Las tareas se centran en preservar la escena, identificar a la víctima y establecer si hubo intervención de terceros en el hecho.

Fuentes judiciales confirmaron que se solicitará la autopsia correspondiente en el Cuerpo Médico Forense para determinar la causa de muerte.

