Alerta por fuertes vientos en la provincia de Neuquén: a cuánto llegarán las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles 15 de octubre una jornada marcada por fuertes vientos del Oeste en casi toda la provincia de Neuquén, con ráfagas que alcanzarán los 87 kilómetros por hora en algunos sectores. En el sur cordillerano, además, se esperan lluvias persistentes durante gran parte del día.

Neuquén Capital: vientos intensos durante todo el día

En Neuquén Capital, el miércoles comenzará con cielo parcialmente nublado y 16 grados, pero rápidamente el viento se intensificará desde la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.

Durante la tarde y noche, las condiciones ventosas continuarán, con velocidades sostenidas de hasta 50 km/h y ráfagas máximas cercanas a los 87 km/h, acompañadas por temperaturas entre 20 y 25 grados.

Lluvias y ráfagas en San Martín de los Andes

La situación será diferente en el oeste de la provincia. En San Martín de los Andes, el SMN pronostica lluvias fuertes desde la madrugada, con temperaturas entre 4 y 12 grados y ráfagas de hasta 87 km/h.

Durante la noche, aunque cesarían las precipitaciones, se mantendrá el viento intenso, con valores similares a los del resto del territorio neuquino.

Viento protagonista en el centro y norte provincial

En Zapala, las ráfagas del Oeste se sentirán con fuerza desde la madrugada, alcanzando 78 km/h y con registros máximos de 87 km/h hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 17 grados.

En Chos Malal, el pronóstico indica una jornada también ventosa, con ráfagas del Oeste que llegarán a 87 km/h y temperaturas máximas cercanas a los 21 grados durante la tarde.