El oro se dispara en medio de la incertidumbre económica y supera en rentabilidad al dólar

Durante este 2025, el oro ha mostrado una tendencia firme a la alza. El contexto internacional, con una fuerte demanda por activos físicos, un dólar debilitado y mercados financieros inestables, ha impulsado su valor como refugio seguro para quienes buscan preservar su capital.

A diferencia de otras opciones de inversión, el oro ofrece ventajas concretas: respaldo físico, liquidez inmediata y trayectoria histórica como reserva de valor. Además, su popularidad ha ido en aumento en los últimos años debido a una característica clave: la posibilidad de invertir de manera accesible.

Hoy ya no es necesario contar con grandes montos para ingresar al mundo del oro. Gracias a la disponibilidad de lingotes en diferentes gramajes, el metal se volvió una opción viable tanto para pequeños ahorristas como para quienes desean diversificar carteras de mayor volumen.

En este escenario, Leiva Joyas se destaca por ofrecer una propuesta sólida y confiable. Su línea de lingotes certificados, que van desde 1 hasta 50 gramos, está pensada para adaptarse a cada tipo de cliente con asesoramiento profesional y procesos de compra simples y transparentes.

Además, ofrece formatos para adaptarse a distintos perfiles de inversión, como lo son las monedas de oro históricas como el Argentino de Oro, la Libra Esterlina y el Mexicano Centenario, ideales para diversificar la cartera con piezas de valor numismático.

Cabe destacar que esta firma es la joyería oficial de Boca Juniors, por lo que cuenta con un amplio catálogo del equipo Xeneize, entre los que se destacan lingotes y cadenas.

Por otra parte, Leiva Joyas acompaña cada operación con beneficios únicos, diseñados para facilitar el acceso a este tipo de inversión:

Promociones bancarias 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Galicia (miércoles y viernes). 6 cuotas sin interés y reintegros del 30% para compras con tarjetas del BBVA (jueves). 12 cuotas fijas con cualquier entidad bancaria.



Medios de pago flexibles : efectivo, transferencia en pesos o dólares.



: efectivo, transferencia en pesos o dólares. Envío seguros a todo el país .



. Opción de guardado seguro, para quienes deseen almacenar sus lingotes en un espacio protegido 24/7, además de poderlo retirar cuando se desee.

Quienes vivan en Neuquén o alrededores pueden consultar a través del shop online o Whatsapp.