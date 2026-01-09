La Dirección Nacional de Vialidad Nacional dispuso la restricción de circulación para camiones en la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Dina Huapi y El Bolsón, debido a la acumulación de vehículos de gran porte en las localidades cercanas a los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut.

La medida se mantendrá vigente hasta que se levante el corte total de calzada dispuesto entre El Hoyo y Epuyén, donde el tránsito permanece interrumpido por la emergencia ígnea. En ese sector, brigadistas y personal de seguridad trabajan para garantizar la protección de la población y evitar riesgos mayores en la circulación.

Desde Vialidad Nacional se indicó que los vehículos de carga que se dirigen hacia el sur podrán utilizar un desvío alternativo: tomar la Ruta Nacional 23 a la altura de Dina Huapi, continuar hacia la Ruta Nacional 3 y luego retomar la Ruta Nacional 25 para acceder nuevamente a la cordillera. Este esquema busca aliviar la presión sobre la Ruta 40 y garantizar la seguridad de los usuarios.

La autoridad vial solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal presente sobre la calzada, mantener la prudencia en los espacios de adelantamiento y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.

La restricción responde a la necesidad de ordenar el tránsito en un contexto de alta demanda turística y emergencia forestal, donde la presencia de humo y el despliegue de brigadistas complican la circulación en la región cordillerana.

El organismo nacional recordó que la situación será monitoreada de manera constante y que se informará oportunamente cualquier modificación en las condiciones de tránsito. Mientras tanto, se recomendó a los transportistas planificar sus viajes con antelación y utilizar los desvíos habilitados para evitar demoras y riesgos en la ruta.

La decisión de restringir la circulación de camiones en la Ruta 40 se suma a otras medidas preventivas adoptadas en la región, en coordinación con fuerzas de seguridad y autoridades provinciales, con el objetivo de priorizar la seguridad vial y la protección de la comunidad.