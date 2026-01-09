¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 09 de Enero, Neuquén, Argentina
Nuevo corte en la Ruta 40: también restringieron la circulación de camiones entre Dina Huapi y El Bolsón

La medida de Vialidad Nacional busca ordenar el tránsito pesado en la región, mientras persiste el corte total de calzada entre El Hoyo y Epuyén por los incendios en Chubut

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Viernes, 09 de enero de 2026 a las 07:00
La Ruta Nacional 40 entre Dina Huapi y El Bolsón permanece con circulación restringida para camiones, por la emergencia vial en Chubut

La Dirección Nacional de Vialidad Nacional dispuso la restricción de circulación para camiones en la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Dina Huapi y El Bolsón, debido a la acumulación de vehículos de gran porte en las localidades cercanas a los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut.

La medida se mantendrá vigente hasta que se levante el corte total de calzada dispuesto entre El Hoyo y Epuyén, donde el tránsito permanece interrumpido por la emergencia ígnea. En ese sector, brigadistas y personal de seguridad trabajan para garantizar la protección de la población y evitar riesgos mayores en la circulación.

Desde Vialidad Nacional se indicó que los vehículos de carga que se dirigen hacia el sur podrán utilizar un desvío alternativo: tomar la Ruta Nacional 23 a la altura de Dina Huapi, continuar hacia la Ruta Nacional 3 y luego retomar la Ruta Nacional 25 para acceder nuevamente a la cordillera. Este esquema busca aliviar la presión sobre la Ruta 40 y garantizar la seguridad de los usuarios.

La autoridad vial solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal presente sobre la calzada, mantener la prudencia en los espacios de adelantamiento y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.

La restricción responde a la necesidad de ordenar el tránsito en un contexto de alta demanda turística y emergencia forestal, donde la presencia de humo y el despliegue de brigadistas complican la circulación en la región cordillerana.

El organismo nacional recordó que la situación será monitoreada de manera constante y que se informará oportunamente cualquier modificación en las condiciones de tránsito. Mientras tanto, se recomendó a los transportistas planificar sus viajes con antelación y utilizar los desvíos habilitados para evitar demoras y riesgos en la ruta.

La decisión de restringir la circulación de camiones en la Ruta 40 se suma a otras medidas preventivas adoptadas en la región, en coordinación con fuerzas de seguridad y autoridades provinciales, con el objetivo de priorizar la seguridad vial y la protección de la comunidad.

 

 

