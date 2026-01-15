Desde el 15 de enero de 2026, el arancel para celulares importados en Argentina se reduce a cero, tras un proceso iniciado en 2025 cuando el impuesto bajó del 16% al 8%. Esta medida apunta a fomentar la competencia y acercar los valores locales a los internacionales, pero genera incertidumbre sobre cuánto se trasladará esta rebaja al consumidor y qué futuro tendrá la producción local en Tierra del Fuego.

En el mercado nacional, Samsung y Motorola lideran con más del 70% de las ventas, fabricando la totalidad de sus productos localmente. Sin embargo, otras marcas como Apple y Huawei compiten exclusivamente con equipos importados, mientras que algunas optan por un modelo mixto, combinando producción local e importación.

Desde uno de los fabricantes locales explican que "los teléfonos que están en punto de venta se trajeron hace uno, dos o tres meses. No puedo aplicarle ese beneficio a lo que ya traje", lo que implica que la reducción del arancel tendrá un efecto diferido en los precios finales. Además, aclaran que "una parte de la reducción ya se aplicó previamente" y que el arancel representa solo un componente del costo total.

La expectativa de una baja de precios lineal o automática es cuestionada por el sector. "La eliminación del arancel no implica una reducción lineal ni automática en el precio final, mucho menos una baja del 35% o 40%, como circula en algunos medios", señalan. En realidad, tras una baja del 17% en diciembre de 2025, la eliminación total del arancel podría traducirse en un descuento adicional de hasta un 10%. Sin embargo, otros factores como los costos logísticos y la competencia local influirán en la evolución de los precios.

Un elemento que podría presionar los precios al alza son los costos de memorias DRAM y NAND, impulsados por la creciente demanda para infraestructura de inteligencia artificial. Esto podría limitar el impacto positivo esperado de la reducción arancelaria en los precios internacionales.

Ante el nuevo contexto, algunas marcas planean ampliar su oferta importada. Nubia, que en 2025 se ubicó entre las cuatro primeras en ventas locales, señaló que la medida "crean por primera vez un escenario de competencia real entre el producto fabricado localmente y el importado, desafiándonos a buscar nuevas soluciones, consolidar nuestro portafolio y estar muy atento a la oferta de precios del mercado al consumidor".

En el segmento de productos 100% importados, la reducción arancelaria es recibida con mayor optimismo. Alejandro Goldín, gerente general de MaximStore, calificó la eliminación del arancel sobre el iPhone como "sumamente positiva" para fomentar la compra de tecnología por canales oficiales, ya que "los 8 puntos de aranceles son 8 puntos de costos, así que el traslado a precios es bastante directo".

Huawei, que regresó al mercado argentino en diciembre con equipos de alta gama, considera que el nuevo esquema facilitará su expansión. La empresa afirmó que "Argentina será un mercado prioritario para Huawei dentro de nuestra estrategia regional" y destacó que "con la llegada de esta medida, nos hicimos cargo del arancel de manera anticipada" para trasladar el beneficio directamente al consumidor.

En cuanto a la producción local, el debate se centra en si sigue siendo rentable fabricar en el país con arancel cero para importados. Las principales marcas con presencia en Tierra del Fuego aseguran que "sigue siendo más barato producirlo en el país que traerlo de afuera. Aun con esta baja de aranceles". Argumentan que cuentan con una estructura productiva consolidada, acuerdos locales y eficiencia acumulada que hacen inviable trasladar toda la producción al exterior.

El especialista Enrique Carrier destacó en mayo que "la modificación de la tasa de impuestos para los celulares sigue manteniendo un trato asimétrico y preferencial hacia la producción de la isla". Mientras los importados redujeron su tasa del 19% al 9,5%, los producidos en Tierra del Fuego pasaron del 9,5% a 0%, una rebaja del 100%.

Desde Afarte, la cámara que agrupa a los fabricantes fueguinos, reconocen el desafío pero también la oportunidad que representa la medida. Destacan que están "trabajando fuertemente para mejorar la competitividad del sector con todos los actores involucrados", optimizando procesos productivos y mejorando la logística, como con la habilitación de bitrenes para reducir costos de transporte.

Sin embargo, desde Afarte advierten que el principal problema no es la importación legal, sino la informalidad. Informan que "uno de cada tres celulares que se activa en Argentina no se fabricó aquí ni se importó legalmente", refiriéndose a equipos ingresados por contrabando o canales no oficiales.

Además, desmienten que la baja de aranceles haya impulsado el aumento de importaciones legales. Tras la reducción del 16% al 8% en 2025, los ingresos por importaciones legales no crecieron. En cuanto a los precios, señalan que "los precios de los celulares y de todos los electrónicos mostraron una baja en términos reales en los últimos años y especialmente en 2025. Mientras el IPC subió un 31,5% en 2025 según el Indec, en el rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar la suba fue tan solo del 19%".

El futuro inmediato se presenta con mayor oferta y probable reducción de precios, aunque en distintos plazos. Algunos importadores estiman que la baja será inmediata, ajustándose a la reducción arancelaria, mientras que para otros será gradual, dependiendo de la renovación de stock. También se espera que la brecha de precios con países vecinos, principalmente Chile, que rondaba el 40%, se reduzca.

Este 15 de enero marca el inicio de una nueva etapa en el mercado de celulares argentino, donde la competencia entre producción local e importación se intensifica y la evolución de los precios se observará con atención en los próximos meses.