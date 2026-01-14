Desde el jueves 15 de enero, el arancel de importación para teléfonos celulares en Argentina será eliminado por completo, una medida que se espera genere una reducción significativa en los precios de estos dispositivos.

Esta decisión se basa en lo establecido por el Decreto 333/2025, publicado el 14 de mayo del año pasado, que contempla una reducción progresiva del arancel, pasando del 9,5% vigente hasta ahora a un 0% a partir de esta fecha.

El decreto destaca que “lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

Esta medida impacta directamente en la industria nacional ubicada en Tierra del Fuego, un centro clave para la producción de tecnología en el país. Sin embargo, las autoridades estiman que la eliminación del arancel permitirá que un mayor número de personas accedan a tecnología de manera más asequible.

Con esta iniciativa, el gobierno busca impulsar la inclusión digital y estimular el desarrollo tecnológico, facilitando que un amplio sector de la población pueda adquirir teléfonos móviles a precios más bajos y con mayor facilidad.