Este sábado 20 y domingo 21 de diciembre, de 17:00 a 22:00, el Centro de Convenciones Domuyo abrirá sus puertas al evento de diseño y emprendedurismo: Ohlala Diseña, en su última edición del año. Un evento que brinda una experiencia única a todos los amantes del diseño, la creatividad y el emprendimiento, de entrada libre y gratuita que reunirá a 120 emprendedores y diseñadores, provenientes de Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires.

Con sello patagónico y declarado de interés legislativo (Declaración N° 4329), Ohlala Diseña celebra la creatividad, la innovación y el diseño de autor en estas fiestas. También visibilizar y potenciar el trabajo de mujeres emprendedoras que transforman sus ideas en marcas con identidad, compromiso y proyección.

En su edición más festiva, el evento se presenta como una experiencia integral para disfrutar, regalar y compartir. Ohlala Diseña promete ser una experiencia inolvidable de creatividad y diseño desde moda hasta decoración y diseño de autor, celebrando en el nuevo lugar arquitectónico: Centro de Convenciones Domuyo, con una especial y renovada edición cuyo acceso es libre y gratuito para todo el público.

Un encuentro con el diseño, los sentidos y las emociones.

Con áreas temáticas como Arte, Moda, Casa e Ideas, Kids y Diseñadores e Innovación, Ohlala Diseña propone un recorrido que fusiona talento, experiencia y oportunidades reales para los emprendedores.

Bajo el lema “En estas fiestas, regalá diseño emprendedor”, más de 120 emprendedores y diseñadores provenientes del interior de nuestra provincia Neuquen, como asi de Rio Negro, Chubut y Buenos Aires, van a estar exponiendo propuestas únicas, ideales para encontrar regalos y apoyar el diseño emprendedor patagónico.

Música en vivo que acompaña.

Ohlala Diseña se completa con una propuesta musical en vivo pensada para acompañar el espíritu festivo. En esta edición, artistas locales brindarán música en vivo en distintos momentos del evento, generando un clima cálido y alegre, ideal para recorrer, encontrarse y disfrutar del diseño.

Las presentaciones serán ambos días de 19:00 a 20:00 y de 21:00 a 22:00, generando un clima ideal para disfrutar entre recorridos, encuentros y compras.

Coctelería de autor y sabores que inspiran.

La propuesta gastronómica de Ohlala suma un diferencial con barra de coctelería de autor y gin point, pensada para sorprender a todos los sentidos. Con tragos diseñados especialmente para esta edición navideña, se invitará al público a degustar sabores únicos, por Bodega Humberto Canale y Zorro Colorado, en combinación con las delicias del espacio gastronómico por Bonafide Neuquén. Café, dulzuras regionales, opciones saladas y pastelería artesanal acompañan esta propuesta pensada para que puedas vivir el evento con sabor y estilo.

Además, en la exhibición de emprendedores, van a poder encontrar productores regionales con sus increíbles creaciones, como la productora ganadora del mundial de alfajores proveniente de Chubut, propuestas de blends de autor y alimentos de producción regional para estas fiestas.

Premios para que te lleves más que inspiración

Durante los dos días del evento, se llevarán a cabo premios y sorteos exclusivos entre los asistentes que se registren en nuestra website. Los premios incluyen estadías, experiencias gourmet y de spa, y productos de diseño de marcas que acompañan el evento. La participación es libre y cada visitante tendrá múltiples oportunidades de ganar durante su recorrido. Un motivo más para vivir Ohlala con entusiasmo.

Se podrá registrarse en https://www.ohlaladesigneventos.com/event-details/ohlala-disena-sab-20-dom-21-diciembre-centro-de-convenciones-domuyo y durante el evento.

Espacios interactivos para conectar.

Una de las novedades más destacadas son los espacios interactivos creados por los auspiciantes del evento, que invitan a los asistentes a participar activamente y descubrir nuevas propuestas, ideas y beneficios. Cada espacio ha sido diseñado para crear momentos memorables y generar conexión con el público.

Ministerio de Turismo. Propone una estación sensorial donde podrás conocer destinos neuquinos para estas vacaciones con juegos y sorteos temáticos.

Nippon Car . Podrás conocer los últimos modelos con asesoramiento; explorar tecnologías, seguridad y confort.

La Reserva Barrio Botánico. Naturaleza que suma un espacio sensorial y botánico donde los asistentes podrán conectar con el estilo de vida que combina arquitectura y naturaleza.

Farmacias y Perfumerías Global. Con un stand especial de perfumería y dermoestética, podrás descubrir tu aroma ideal, probar cremas y explorar una selección de productos pensados para el bienestar y el cuidado personal.

Con un stand especial de perfumería y dermoestética, podrás descubrir tu aroma ideal, probar cremas y explorar una selección de productos pensados para el bienestar y el cuidado personal.

Además, en el área exterior, Global ofrecerá un Punto Saludable, donde se entregarán Frutas fresca y Agua para hidratación totalmente gratuito y consejos de bienestar para acompañar el recorrido.

Armorique Motors. Vas a descubrir detalles de diseño y tecnología. Una experiencia pensada para los amantes del diseño aplicado a la industria automotriz.

Dermoestetic. Con un espacio boutique de belleza y cuidado de la piel, ofrecerá asesoramiento personalizado, kits y productos exclusivos, y activaciones con premios especiales.

Hilton Garden Inn. Ofrecerá un área donde el público podrá conocer su propuesta de confort en pleno centro de la ciudad. Además, estarán promocionando los premios.

En esta edición festiva, se suma un área recreativa para todas las edades, con propuestas dinámicas e interactivas en el área exterior del Centro de Convenciones Domuyo:

Play Juegos – Diversión asegurada con juegos temáticos para participar con amigos o en familia.

Speed – Actividades ágiles y divertidas para quienes disfrutan de competir y pasarla bien.



Todo pensado para que el público no solo recorra, sino que celebre, disfrute y se conecte con cada propuesta.

En el corazón del evento, se encuentra el Espacio Ohlala, un sector especialmente pensado para sumar diversión y beneficios exclusivos. Allí, el público podrá participar de la ruleta de premios, donde se sortean vouchers de descuento, productos de emprendedores y regalos de marcas aliadas. Todo lo que ganes se puede canjear y disfrutar en el momento, recorriendo el evento y descubriendo nuevas propuestas. Es una forma original y dinámica de premiar a quienes nos acompañan y seguir impulsando el diseño dentro del ecosistema emprendedor de Ohlala.

Todos somos Ohlala.

Ohlala Diseña es un evento de Interés Legislativo por la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, mediante la Declaración N.º 4329, reconocimiento por su importante impacto económico que significa el evento en la región, el interés turístico que representa al atraer visitantes de ciudades aledañas y provincias cercanas, así como su aporte al fortalecimiento del emprendedurismo regional, en especial el liderado por mujeres emprendedoras, consolidando a Ohlala Diseña como un espacio de referencia para el diseño, la creatividad y la innovación en la Patagonia.

Es un evento de diseñadores y emprendedores de gestión privada que abre las puertas del Centro de Convenciones Domuyo, invitando a la comunidad a conocer este lugar arquitectónico emplazado en un lugar rodeado de naturaleza, cerca del Rio Limay, de entrada libre y gratuita.

Miriam Anriquez, la productora ejecutiva de Ohlala Design Eventos, nos comenta: “Esta edición es muy especial porque cierra un año lleno de crecimiento, oportunidades y sueños cumplidos. Ohlala Diseña es un espacio que transforma: impulsa emprendedores, genera comunidad y crea experiencias que quedan en la memoria. Celebrar esta edición en Domuyo es reafirmar nuestro compromiso con el diseño regional y con quienes se animan a crear”.

“Ohlala Diseña es una celebración del talento local y un espacio para impulsar nuevas oportunidades. También es el encuentro, el cierre de año y la magia de regalar con sentido. Apoyar a una emprendedora es fortalecer una economía más humana, creativa y regional. Hace siete años venimos construyendo este camino junto a mujeres increíbles que se animaron a soñar.” Ohlala Design celebra su cierre del año y siete años de éxito en la producción de eventos, reafirmando su compromiso con la comunidad emprendedora y creativa de la Patagonia.

Información general del evento

Lugar: Centro de Convenciones Domuyo – Neuquén Capital (Paseo de la Costa, NQN)

Fechas: Sábado 20 y Domingo 21 de diciembre

Horario: 17:00 a 22:00 hs

Entrada libre y gratuita

Estacionamiento gratuito